Lamkel Zé kan het niet waarmaken voor STVV tijdens zijn eerste basisplaats, Rouches doen voor het eerst iets wat dit seizoen nog niet lukte

Standard heeft het nieuwe jaar geweldig gestart met een 6 op 6 door STVV met 1-2 te verslaan. Voor het eerst dit seizoen konden de Rouches twee wedstrijden op rij winnend afsluiten. De weg richting play-off 1 ligt zo open voor de troepen van Ivan Leko.

Op de vorige speeldag bleef Didier Lamkel Zé beperkt tot een invalbeurt, maar tegen Standard stond de aanvaller voor het eerst aan de aftrap bij STVV. Ook Yamamoto kreeg een basisplaats, terwijl Fujita geschorst was en vanaf de zijlijn moest toekijken.

Bij Standard was er één wijziging: de geblesseerde O'Neill ontbrak en werd vervangen door Karamoko, die voor het eerst in de basis startte. De Fransman had vorige week ook zijn debuut gemaakt als invaller.

Vroeg doelpunt vanuit Japan

De wedstrijd begon met een droomstart voor de Kanaries. In de tweede minuut ging het snel voor STVV, toen een misverstand in de verdediging van Standard leidde tot een carambole die de bal bij Ryoya Ogawa bracht. De Japanner twijfelde niet en kopte het leer knap voorbij Henkinet, waarmee hij STVV op voorsprong bracht. In een kansarme wedstrijd behield STVV het balbezit.

Zeqiri twijfelt niet en schiet penalty binnen

De spanning nam toe toen, vlak voor de rust, Van Helden Ayensa onderuit haalde in het strafschopgebied. Scheidsrechter Laforge wees resoluut naar de stip. Andi Zeqiri nam de verantwoordelijkheid en faalde niet. Hij zette zich tegenover Kokubo en schoot de penalty koel binnen.

De tweede helft bracht meer spanning dan de eerste helft. Lamkel Zé, die we tot dan toe weinig zagen in de wedstrijd, kon profiteren van slap verdedigen bij Standard. De aanvaller dribbelde heerlijk en schoot van ver tegen de lat.

Standard behoudt de controle en hoopt op play-off 1

Het werd daarna een kansrijke fase voor de Kanaries, maar het was Price die vanaf afstand tegen de paal schoot. In de rebound was het echter Eckert Ayensa die snel reageerde en de bal zonder aarzelen in het net werkte, waardoor Standard de voorsprong nam: 1-2.

Na het doelpunt van Eckert Ayensa leek Standard de controle over de wedstrijd te hebben en loerde het vooral op de counter om de voorsprong verder uit te breiden. STVV, dat zich naar voren bleef dringen, slaagde er echter niet in om grote kansen te creëren. Door de nederlaag moeten de Kanaries nu achterom kijken, terwijl Standard stilaan mag hopen op play-off 1.