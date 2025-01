🎥 Miljoenentransfer voor Standard onderweg: deze man speelde op Stayen zijn laatste match in Standard-shirt

Standard was gisteravond in feeststemming in Sint-Truiden. De Luikenaars hebben ook geprofiteerd van de overwinning om op een mooie manier afscheid te nemen van Isaac Price.

Het was symbolisch genoeg dat Isaac Price voor het eerst dit seizoen beslissend was in wat zijn laatste wedstrijd voor Standard zou moeten zijn gisteravond. Zijn schot op de paal werd goed gevolgd door Dennis Ayensa voor het doelpunt van 1-2 in de tweede helft. Na de wedstrijd, tijdens het vieren met de supporters, omhelsden al zijn teamgenoten hem. Het vertrek van de Ierse middenvelder lijkt elk uur dichterbij te komen. We zien het een beetje op deze video, maar alle spelers van #Standard hebben op een gegeven moment Isaac Price vanavond in hun armen genomen



Een speler die zijn teamgenoten zal missen pic.twitter.com/4niqVkjq82 — Loïc Woos (@LoicWoos) 20 januari 2025 Alles in orde met WBA Zoals al enkele dagen werd verwacht, zal Price voor West Bromwich tekenen, in de Championship. De transfer zou Standard drie miljoen opleveren, exclusief het percentage dat bij doorverkoop wordt ontvangen (tussen 15 en 20% volgens SudInfo). Een goede prijs voor een speler die een jaar geleden gratis van het tweede team van Everton kwam en niet echt overtuigde. Het waren uiteindelijk zijn prestaties bij Noord-Ierland die de biedingen omhoog brachten. De som zal zeer nuttig zijn voor Standard. Standard zoekt een niet al te dure vervanger en zou de miljoenen kunnen gebruiken om de aankoopoptie van uitgeleende spelers die zich de afgelopen maanden hebben onderscheiden zoals Ilay Camara (2,2 miljoen) en Andi Zeqiri (2,8 miljoen) te lichten, om ze vervolgens beter door te verkopen.