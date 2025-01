🎥 Opvallend beeld: Lamkel Zé laat meteen van zich horen bij basisdebuut, vooral aanvoerder Godeau mocht het ondervinden

Didier Lamkel Zé mocht zondag voor het eerst in de basis starten voor STVV tegen Standard. Het begon al opvallend, want vlak voor de aftrap onderbrak hij de toespraak van kapitein Bruno Godeau.

De aanvaller, die pas net bij de club is, liet meteen zien dat hij een leider is door voor de wedstrijd het woord te nemen in de teamhuddle. Eerst stak hij zijn vinger op, en daarna nam hij de leiding. Zijn toespraak leek goed te werken, want STVV scoorde al snel.

Lamkel Zé speelde een rol in deze snelle opening, hoewel hij zelf niet direct scoorde. Het was een veelbelovende start voor de thuisploeg, maar de voorsprong zou niet lang blijven staan. Vlak voor rust maakte Standard 1-1 gelijk.

In de tweede helft kwam Lamkel Zé meer in beeld. Hij profiteerde van een fout van de Standard-verdediging en schoot hard tegen de lat. Het was een van de beste kansen voor STVV in de tweede helft, maar helaas ging de bal niet in het doel.

Nadat STVV enkele kansen had gemist, maakte Eckert Ayensa de 1-2 voor Standard na een rebound. Dit bleek de winnende goal te zijn, want STVV slaagde er niet meer in om gelijk te maken.

Door de overwinning blijft Standard goed op koers voor een plek in play-off 1. Het team heeft het nieuwe jaar goed begonnen met twee overwinningen op rij. STVV blijft echter worstelen en heeft nog werk te doen om weer punten te pakken.