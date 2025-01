Peter Vandenbempt is er zeker van na "wereldrecord": "Hij is kandidaat om trainer van het jaar te worden"

Standard Luik heeft zich op een punt van de top zes genesteld, en volgens Sporza-analist Peter Vandenbempt is de sprong naar Play-off 1 niet onmogelijk. "Ze zitten in een flow, in tegenstelling tot Gent, waar het voetbal stroef loopt en de zenuwen strak gespannen staan", analyseert hij.

Trainer Ivan Leko noemde het mogelijk behalen van Play-off 1 voor Standard even straf als Leicester City dat ooit de Premier League won. “Dat is misschien wat overdreven, maar het zou zonder twijfel dé prestatie van het jaar zijn", stelt Vandenbempt. “Iedereen weet in welke moeilijke omstandigheden Standard moet werken: geen geld, een tekort van 20 miljoen euro en een mogelijke verkoop van spelers zoals Isaac Price.” Toch blijft Standard verrassend presteren. “Met een zeer bescheiden ploeg, veel jonge spelers en een organisatie die gebaseerd is op strijden en overleven, halen ze resultaten", legt Vandenbempt uit. “Ze hebben amper 15 doelpunten gemaakt in 22 wedstrijden en toch 31 punten verzameld. Dat moest haast een wereldrecord zijn.” De recente resultaten versterken het vertrouwen. “Standard boekte gisteren zijn tweede overwinning op rij, iets wat anderhalf jaar geleden nog voor het laatst gebeurde. En buitenshuis een achterstand ophalen, dat was zelfs vier en een half jaar geleden", zegt de analist. “Het toont aan dat ze het momentum mee hebben.” Toch blijft Vandenbempt voorzichtig. “De laatste wedstrijden zijn tegen de volledige top vijf, wat het zwaar maakt. Als ik moet voorspellen, denk ik niet dat de top zes lukt. Maar wat Ivan Leko hier heeft gedaan, is ongelooflijk straf. Voor mij is hij kandidaat voor trainer van het jaar.”