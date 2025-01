Ivan Leko komt met straffe uitspraak en bijzondere doelstelling na deugddoende zege op Stayen: "Als we dat halen, zou dat een mirakel zijn"

Standard versloeg STVV met 1-2 en wist daarmee hun tweede opeenvolgende overwinning te boeken. Ivan Leko benadrukt echter dat het doel op dit moment blijft om de club in de Jupiler Pro League te houden, ondanks dat de overwinning op Stayen hen dichterbij de top zes brengt.

De overwinning op Stayen was cruciaal voor Standard, vooral gezien de moeilijke situatie waarin de club zich bevindt. Leko weet dat het resultaat hen niet alleen dichter bij de top zes heeft gebracht, maar ook het zelfvertrouwen van zijn spelers heeft versterkt.

Het team van Ivan Leko kwam sterk terug na de tegentreffer van STVV, en het was vooral het karakter van de spelers dat het verschil maakte. Ondanks een moeilijke start in de eerste helft en de vroege achterstand, bleef Standard vechten en vond het de weg naar de overwinning.

"We hadden een beetje geluk nodig, maar de tweede helft was vooral een dominante fase voor ons", verklaarde Leko achteraf. De coach was dan ook erg trots op de veerkracht dat zij team toonde in de tweede helft.

Stap dichter bij de top 6

Met de overwinning op STVV kijkt Standard nu naar de volgende belangrijke stappen. De overwinning betekent dat de Rouches zich steeds dichter bij de top zes bevinden.

"We weten waar we vandaan komen. We hebben geen grote selectie, maar we spelen met jongens die hun kans grijpen. De focus ligt nu op de volgende wedstrijd tegen Dender", zegt Leko.

Ondanks de optimistische toon van Leko, blijft de coach realistisch over de doelstellingen van zijn team. "Het doel is om de club in eerste klasse te houden. Als we play-off 1 kunnen halen, zou dat een mirakel zijn, maar we gaan er zeker voor", besluit Leko.