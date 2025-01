Analist merkt één belangrijke zaak op als Standard verkocht wordt: "Zoals Ivan Leko het nu doet... dat werkt niet"

Ivan Leko doet met Standard wat niemand verwachtte: hij blijft maar punten pakken. Nu de club in de laatste rechte lijn richting verkoop is, merkt Alexander Teklak wel iets op over zijn rol bij de Rouches. Die moet straks afgebakend worden, vindt hij.

Volgens Teklak komt Standard dankzij de overwinning weer een stap dichter bij hun oorspronkelijke doel: het behoud in de Jupiler Pro League. Bij de RTBF sprak Teklak zijn waardering uit voor het werk van trainer Ivan Leko sinds het begin van het seizoen. "Als Leko zoveel punten pakt, is dat geen toeval. Er is een duidelijke mentaliteit in de ploeg ontstaan", aldus Teklak.

De analist benadrukte hoe knap het is dat Leko zoveel uit de beperkte mogelijkheden haalt. "Standard had wat geluk in de laatste wedstrijd, maar het vermogen om de kern optimaal te benutten en zelfs met weinig gescoorde doelpunten resultaten te boeken, is indrukwekkend. Standard is de grote verrassing van het seizoen, gezien wat ze op het veld brengen", voegde hij toe.

Toch ziet Teklak ook uitdagingen in de aanpak van de Kroatische trainer. Hij wees op de dubbele rol die Leko momenteel speelt binnen de club. "Ivan Leko beheert niet alleen de ploeg, maar ook de transfers. De twee laatste transferperiodes zijn grotendeels gebaseerd op zijn netwerk. Dat kan een probleem worden", waarschuwt Teklak.

De voetbalanalist is van mening dat een duidelijke scheiding van taken nodig is, vooral als de club binnenkort een nieuwe eigenaar krijgt.

"De rol van Leko moet in de toekomst strakker afgebakend worden. Een trainer met deze dubbele functie werkt niet in België. We hebben niet de structuren zoals in Engeland om dat mogelijk te maken", stelt hij.