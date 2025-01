'Realistisch' Cercle pakt drie punten op Dender, dat meer dan 80 minuten met tien moest spelen

Cercle Brugge zet zijn opmars voort na een zege op het veld van Dender. De thuisploeg stond al na 9 minuten met 10 na een rode kaart voor Hrncar. Het enige doelpunt viel op het halfuur en daarna was er nog amper iets te zien. De Vereniging onder Feldhofer is alvast geen spektakelploeg meer.

Veel slechter kon de match niet starten voor Dender. Na 9 minuten ging Hrncar ongelukkig op de enkel van Agyekum staan nadat die hem tackelde en de Slovaak mocht meteen gaan douchen van ref Lambrechts. Niet met opzet, maar desondanks terecht rood.

Augusto met de misser van het weekend

Het was de namiddag wel, want na een paar minuten had Cercle al een vrije trap gekregen op 3 meter van het doel van Verrips omdat die een terugspeelbal had opgeraapt. Olaigbe trapte vol in de muur, want in doel stonden alle elf de spelers van Dender.

Cercle geraakte er ondanks de man meer in eerste instantie niet door, maar bij een hoekschop kwam de bal pardoes in de voeten van verdediger Diakité en de rondde subtiel af. Onbegonnen werk voor Dender? Tja, Cercle had dat er wel van kunnen maken als Auguston enigzins spits genoemd mocht worden. De Braziliaan slaagde erin om vanop één meter de bal... over doel te trappen.

Tijdrekken en saai

En zo bleef Dender in de race. Cercle had immers weinig ambitie om die tweede te maken in de tweede helft. Vreemd, maar ze begonnen al heel snel tijd te rekken. Het resulteerde in saaie en kansenloze 45 minuten.

Dender bleef wel met twee spitsen spelen, maar die kwamen amper aan de bal omdat de passing vooruit weinig kwaliteit toonde. Het was niet echt hartverwarmend te noemen op een koude zaterdagnamiddag. We schrijven minuut 80 toen er eens wat opwinding kwam.

Berte troefde Ravych af, maar wat hem daarna bezielde, weet niemand. Hij gaf vanop de achterlijn keihard voor in plaats van één van de drie inlopende mensen over de grond te bedienen. Enkel Messi had daar iets mee kunnen aanrichten.

Ook de ingevallen Minda kreeg nog een kans, maar hij geraakte niet voorbij Verrips. Er viel echter geen appel meer uit de kast voor Dender en zo blijft Cercle stijgen, maar mooi spel moeten we blijkaar niet meer verwachten onder Feldhofer.