Genk reageert furieus op achterstand en voert druk op Club op door scheve situatie in Mechelen snel recht te zetten

Zou RC Genk ook kunnen winnen zonder Tolu lange tijd op het veld te hebben? Fink onderwierp zijn manschappen aan die test in Mechelen. Het is opnieuw een uitdaging tot een goed einde gebracht door Genk, dat zo druk zet op Club Brugge.

Fink had zijn elftal op vier plaatsen gewijzigd ten opzichte van de vorige competitiematch. Zijn meest opvallende beslissing was wel dat hij in de spits voor het eerst in de competitie koos voor Oh. Tolu kreeg op de bank wat rust. Hasi hield het langs Mechelse zijde bij drie wijzigingen. Hij was wel de coach die het meest tevreden kon zijn over de eerste tien minuten.

Genk neemt commando over na 1-0

Malinwa nam daarin immers het initiatief. Marsa stuurde Raman door de buitenspelval en die werkte fraai af. De lijnrechter stak wel de vlag de hoogte in maar was verkeerd: de VAR corrigeerde en het stond 1-0. Initiatief nemen, dat wordt beloond. Dat was het verhaal van de eerste helft. Genk reageerde als een wesp gestoken op de achterstand en nam daarna het commando volledig over.

Dat bleef dus niet zonder gevolgen. De gelijkmaker stond al snel op het bord. Karetsas schoot via de paal raak (1-1). Genk bleef ook in het verdere verloop van de eerste periode vinnig combineren. Adedeji-Sternberg ontsnapte aan de aandacht van de KV-defensie en bediende El Ouahdi. De flankverdediger vond de rechterhoek. Deze keer vlagde de andere lijnrechter, ook hij werd verbeterd door de VAR: 1-2 dus aan de rust.

Mechelen had zich in het slot van de eerste 45 minuten wel weer dreigend getoond en mocht dus nog hopen. Het was wel aan het doel van De Wolf dat het volgende alarm afging. De doelman mocht blij zijn dat hij na een carambole het leer kon oprapen, Oh kon net niet scoren uit de draai. De Wolf stond ook pal toen het na een dubbele Mechelse wissel achteraan open lag. Nkuba besloot recht op het sluitstuk van KV.

De Wolf verijdelt grotere score

Antonio was één van die invallers: de Zimbabwaan maakte zijn comeback na tien maanden revalideren. Bij Genk kreeg Tolu nog een kleine twintig minuten. Het was Steuckers die een volgende kans kreeg na een pass van Heynen. Ook deze keer stond De Wolf in de weg. Bonsu Baah knalde de laatste mogelijkheid dan weer rakelings naast.

De 1-3 hing na de pauze dus veel meer in de lucht dan de 2-2. Het bleef gewoon 1-2, voldoende voor Genk om zijn derde zege in 2025 te boeken. Club Brugge moet vanavond dus winnen van Beerschot om op een punt van de leider te blijven volgen. In Mechelen kijken ze stilaan vooral naar beneden.