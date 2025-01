Wat een luxe bij Genk! Karetsas doet opmerkelijke uitspraak: "Zelfs met onze bank zouden we presteren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk boekte zaterdag een overtuigende overwinning tegen KV Mechelen, mede dankzij de jonge talenten in de ploeg. Met goals van El Ouahdi en Karetsas en een indrukwekkende prestatie van Jarne Steuckers, maakten de Limburgse jongeren indruk.

Ondanks het ontbreken van Europees voetbal beschikt Genk over een brede selectie, wat Fink de ruimte gaf om zes wissels door te voeren ten opzichte van de verloren bekermatch tegen Club Brugge.

Dit leidde tot een vroege tegengoal, maar volgens Steuckers was dat een kwestie van wennen: "Sommige jongens hebben niet week na week gespeeld, maar ze zijn voetballend heel goed."

De jeugd kreeg alle kansen, met onder andere Karetsas (17), Adedeji-Sternberg (19) en Penders (19) in de basis. Steuckers, zelf slechts 22 jaar oud, sprak vol lof over Karetsas: "Hij is een groot talent en speelt geweldig. Zo’n speler heb je altijd nodig."

Konstantinos Karetsas blijft intussen geduldig werken aan zijn ontwikkeling. "De statistieken waren er nog niet, maar in 2025 zullen ze komen. Als ik een kans krijg, zal ik die pakken", klonk het vastberaden.

Volgens Karetsas is het vertrouwen dat Fink in de spelersgroep toont een belangrijke troef: "Onze coach geeft iedereen zelfvertrouwen. Zelfs met de bank kun je een sterk elftal vormen en op het hoogste niveau presteren."