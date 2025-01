Rob Schoofs slaat de nagel op de kop over wat er allemaal misloopt bij KV Mechelen: "Dit mag niet lang meer duren"

Voor een eerlijke analyse kun je bij Rob Schoofs wel terecht, maar er is weinig waar ze bij KV Mechelen vrolijk van zullen worden. Met een 3 op 21 is Malinwa helemaal aan het wegzakken.

In de vorige thuiswedstrijden tegen Antwerp en Standard kon nog een puntje gesprokkeld worden. Ook dat was tegen Genk te hoog gegrepen. Nochtans opende KVM prima, maar de ondergrens lag ook in deze partij te laag. "Het verschil is veel te groot tussen het eerste kwartier en de rest van de wedstrijd", moet ook Rob Schoofs vaststellen.

"Hoe zij door ons blok konden spelen, dat gebeurde veel te gemakkelijk. Genk is een goede ploeg, maar een paar maanden geleden zou het niet zo gemakkelijk geweest zijn voor hen." Het is geen leuke conclusie om te trekken. "Op dit moment is het heel zwaar. Genk heeft veel beweging, hun spelers lopen allemaal door elkaar. Ze spelen gewoon heel goed. Het is nog niet vaak gebeurd dit seizoen dat we het thuis zo lastig hadden."

Weinig slagkracht bij KV Mechelen

Er is uiteraard ook de kwaliteit van de tegenstander om rekening mee te houden. "We zijn gewoon op een betere ploeg gestuit, dat moet je kunnen toegeven. Het is wel pijnlijk dat we in de tweede helft zo weinig slagkracht hadden om iets te proberen. We konden weinig aanvallende acties maken, alles zat vast", zag Schoofs dat het offensief erg stroef liep.

Los van de wedstrijd van het voorbije weekend zit KV Mechelen met enkele duidelijke beperkingen. "We missen spelers met een actie die het verschil kunnen maken, we missen snelheid, we missen spelers die even een bal kunnen bijhouden. We missen heel veel, ook vertrouwen, omdat we al lang niet meer gewonnen hebben. Die reeks begint wel een beetje in de hoofden te spelen."

Snelle zege broodnodig voor Malinwa

Hoe sneller daar komaf mee gemaakt kan worden, hoe beter. "We moeten zo snel mogelijk winnen, het maakt niet uit tegen wie. Dit mag niet te lang meer duren."