RC Genk heeft goud in handen met straffe combo, hoofdrolspeler spreekt negatieve indruk tegen: "Ik snap niet waarom"

Wat mogen ze zich bij Genk in de handen wrijven. Ze hebben een straffe combo aan smaakmakers achter de spitsen. 'Kos' Karetsas en Jarne Steuckers vonden elkaar blindelings in Mechelen.

De Genkse machine had een tiental minuutjes om op toerental te geraken. Eens dat het geval was, was het met volle teugen genieten van Konstantinos Karetsas en Jarne Steuckers. De ene 17, de andere 22. De eerste met de bedanking voor die laatste na het geven van de assist die resulteerde in de 1-1. Ook al moest Karetsas nog wel wat zelf doen om op het scorebord te komen.

De benjamin van RC Genk heeft zich zaterdagavond kostelijk geamuseerd. "Jarne vond mij continu. Ik had heel veel opties vanavond. Ik heb een goede klik met Jarne. In het begin dachten mensen dat dat niet zo was. Ik snap niet waarom, eigenlijk", maakt Karetsas duidelijk dat er nooit een probleem geweest is tussen hem en Steuckers. Dat heeft iedereen ondertussen wel door.

Fink blij met connectie Steuckers-Karetsas

"We voelen elkaar ook steeds beter aan op het veld. Dat komt door vaker samen te spelen. Jarne heeft een goede pass in de voeten, dat is een luxe." Als je als trainer zo'n duo onder je hoede hebt, ben je een gelukkig man. Dat is Thorsten Fink ook. "Die twee jongens connecteren goed met elkaar. Hoe dat komt? Voetbalintelligentie."

Dat is het heldere antwoord van de coach van de leider. Het is ook duidelijk iets dat op jonge leeftijd al goed kan zitten. "Ze weten wat we willen doen. Ze begrijpen dat snel en goed. Het zijn ook beiden technisch vaardige jongens." Dat vermogen op vlak van techniek kunnen ze in een goed draaiend Genk dan ook naar hartelust bovenhalen.

Prima mentaliteit bij smaakmakers Genk

Bovendien hebben ze ook een prima mentaliteit en zullen ze niet gauw beginnen zweven. Ook Karetsas blijft met de voeten op de grond en vierde zijn doelpunt zelfs niet uitgebreid. "Dat is niet zo aan mij besteed. Ik blijf nederig."