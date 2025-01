Wat is zijn geheim? Sterke Jarne Steuckers ontpopt zich tot de dirigent van RC Genk en komt met verklaring op de proppen

Jarne Steuckers is één van de uitblinkers van de speeldag, want hij dirigeerde RC Genk als het ware naar een eerste zege in elf jaar in Mechelen. Hij strooide Achter de Kazerne met feilloze passes dat het een lieve lust was.

Het is niet iemand die snel euforisch zal worden. Zo stipte hij al snel het enige wat zaterdag misliep bij Genk aan. "In de tweede helft hadden we nog meer kunnen scoren en hebben we enkele kansen laten liggen. Ortwin De Wolf pakte ook enkele goeie ballen. We hadden het inderdaad eerder kunnen beslissen. Dat is het enige minpuntje. Bij 1-3 heb je meer ademruimte. Er kan nog altijd op ieder moment een tegenaanval komen."

De algemene balans oogt wel mooi na een week met verraderlijke verplaatsingen. Genk had het kort voor Nieuwjaar iets moeilijker, maar heeft nu zijn zaakjes weer mooi voor mekaar. "Ik denk wel dat we een overwegend positief gevoel overhouden aan de voorbije week. Ook onze wedstrijd in Brugge was goed. We moeten die positieve sfeer behouden."

Steuckers weet wat te doen als ploegmaats diep lopen

In Mechelen pakten heel wat jongeren hun moment. Steuckers en Karetsas in de eerste plaats, maar ook Noah Adedeji-Sternberg viel op met een knappe loopbeweging en assist voorafgaand aan de 1-2. "Als mensen diep lopen, weet ik hen te vinden. Noah weet dat dit één van mijn kwaliteiten is. Hij liep perfect diep op het juiste moment en ik kon de bal in zijn loop geven."

Als Steuckers die splijtende passes begint te versturen, is hij een lust voor het oog. "Een geheim heb ik niet, ik probeer gewoon die bal erover te leggen. Niet meer of niet minder dan dat. Ik doe het gewoon op wedstrijdgevoel." Het pure instinct is meer dan wat dan ook de verklaring voor zijn glansprestatie. Genk mag zich gelukkig prijzen met een getalenteerde voetballer die de dingen zo goed aanvoelt.

RC Genk sterk in de breedte

Net als iedereen in zijn ploeg is Steuckers ook verheugd over de sterkte in de breedte. "We hebben al vaker laten zien dat we een hele goede bank hebben, of eigenlijk geen bank hebben. Het zijn allemaal jongens die kwaliteiten hebben en de kansen mogen krijgen om in de basis te staan. De coach moet elke week kiezen, maar er is zeker heel veel kwaliteit aanwezig."