Succesvolle gok valt niet uit de lucht: Genk-trainer Thorsten Fink verklaart waarom hij zo de drang heeft om het te doen

Ze hebben bij Genk een trainer die durft te gokken. Thorsten Fink weet ook wel dat hij zich op glad ijs begaf door in vergelijking met de bekerwedstrijd in Brugge zes andere spelers op te stellen.

"Het is elf jaar geleden dat Genk hier gewonnen had", toont Fink na de zege in Mechelen dat hij zijn pappenheimers kent. "Dit is een hele belangrijke overwinning na een moeilijke week. We hebben in onze vorige competitiematch veel energie gestoken na zo snel met tien te vallen en daarna hadden we de bekermatch in Brugge."

Zijn ploeg op zoveel posities wijzigen was een opvallende zet. "Ik heb een risico genomen, maar ik beschik op dit moment over veel kwaliteit. We hebben niet enkel een basiself, we hebben een hele kern. Dat is belangrijk voor de volgende weken. Enkel in de eerste tien à vijftien minuten was het nog zoeken naar de automatismen. We hadden uiteindelijk nog meer kunnen scoren. Als topploeg moet je een wedstrijd doodmaken."

Fink wil spelers met voldoende ritme

Na enige tijd om zich te beraden wou Fink zijn woorden ook ietwat nuanceren. "Risico is misschien te sterk uitgedrukt, maar ik bedoel ermee dat iedereen bij een nederlaag zou zeggen dat de trainer een fout maakte. Ik heb vertrouwen in mijn team. De spelers die in het team komen, doen zo ook ritme op. Als we ze nodig hebben en ze hebben zes of acht weken niet gespeeld, dan is het ook niet simpel om er ineens te staan."

Fink is alleszins niet aan zijn proefstuk toe. "Bij Basel roteerde ik ook", weet de Duitser nog. "Ik heb er een goede ervaring mee, ik hou er dus van. Ik heb eens tien andere spelers erin gezet toen we met Basel de bekerfinale speelde. Enkele weken later speelden we een 'finale' om het kampioenschap tegen de nummer 2 uit de rangschikking met andere spelers."

Genk kan een positief voorbeeld aanhalen

Het is uitkijken of hij deze zet straks ook durft herhalen in de play-offs. Ze hebben bij Genk in elk geval een positief voorbeeld om aan te halen.