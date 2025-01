KV Mechelen moet nu echt wel de vingers kruisen dat het goedkomt met Benito Raman en hij slaat ook zelf half alarm

Bij KV Mechelen is het duimen dat Benito Raman geen ernstige blessure overhoudt aan de thuismatch tegen Genk. Hij lijkt recent nog zowat de enige speler die een doelpunt kan maken.

Dat deed hij ook tegen de leider, al ging de vlag van de lijnrechter aanvankelijk de lucht in. Een VAR-check bracht verlossing. "Ik was er vrij sterk van overtuigd dat het geen buitenspel was, maar tegenwoordig bekijken ze hoe elke voet staat. Momenteel koop ik niets met mijn doelpunt." Dat klopt, want Genk ging nog erop en erover met de doelpunten van Karetsas en El Ouahdi.

Malinwa stond dit te makkelijk toe, vindt Raman. "We hebben besproken wat we moesten doen en hebben dat niet gedaan. Wij gingen als aanvallers misschien iets te hoog druk zetten. De verdedigers volgden niet, waardoor er een heel groot gat ontstond in het midden. Het is onze eigen fout. We hebben ons ditzelf aangedaan. We laten ons twee keer vangen."

Tijd begint te dringen voor KV Mechelen

De Mechelse dreiging was zaterdagavond heel zeldzaam. "Af en toe was er eens een afstandsschot of een fase die 'net niet' was. Normaal gezien doen we dat beter. Het zit misschien wat in de hoofden. Het is te weinig. We trainen zoals anders, we zijn blij dat we elke week de kans krijgen om iets recht te zetten. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan. Het begint wel krap te worden."

Raman beseft dat een lang en zwaar seizoenseinde dreigt als er niet snel een overwinning volgt. Om daar kans op te maken moet er gescoord worden, en moet Raman dus spelen. De aanvaller ging tegen Genk geblesseerd van het terrein. "Ik had het gevoel dat ik mijn hamstring ging scheuren als ik nog vijf meter verder zou sprinten. Dat is gelukkig niet het geval."

Raman hoopt dat verdict meevalt

KV Mechelen kan dus op hoop leven. "We gaan moeten bekijken wat het verdict is, maar ik ga er van uit dat ik volgende week gewoon inzetbaar ben."