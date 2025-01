Hasi klaagt dat KV Mechelen-spelers de gekozen tactiek plots niet meer volgen: "We zijn momenteel niet goed genoeg"

Besnik Hasi en KV Mechelen zitten in de hoek waar de klappen vallen. Als spelers de bepaalde tactiek niet meer volgen, dan wordt het helemaal een moeilijk verhaal.

"Naast ons doelpunt hadden we in de beginfase nog een prima kans met Geoffry Hairemans. We begonnen goed in de eerste tien à twaalf minuten. Dat we daarna hoog druk gingen zetten, was niet de afspraak", kaart Hasi aan. "Het plan was om in medium blok te staan. Als je hoog druk zet en de verdedigers zijn niet mee, ontstaat er veel ruimte."

Het is logisch dat hij daar als trainer niet mee opgezet was. "Sowieso is verdedigen tegen Genk al moeilijk, dat wordt het helemaal als je ruimtes weggeeft. Waarom blijven we bij een voorsprong hoog druk zetten? Twee maanden geleden hoefden we misschien niet in medium blok te staan, maar nu moeten we wel kleine details aanpassen."

Ook meer stabiliteit is oplossing niet voor KVM

De T1 van KV Mechelen benadrukt wel dat het tegen Genk echt moeilijk verdedigen is. Hij is er zelfs van overtuigd dat de Genkenaars een beter resultaat gehaald hadden in Brugge, als ze daar evenveel beweging in hun spel hadden gelegd als in Mechelen. "We hebben daarna gekozen voor meer stabiliteit met een dubbele flank."

Hasi haalde bij de rust met Welsh één van de centrale verdedigers eruit. "We vatten de tweede helft aan met veel moed, maar kwamen nog heel weinig in de buurt van het doel van Genk. De intensiteit was er niet. We konden niet op meer aanspraak maken. We zijn een goede ploeg, maar momenteel zijn we niet goed genoeg", is de simpele conclusie.

Hasi ziet nog mogelijkheden voor verbetering

Het vertrouwen zakt zienderogen, maar de KVM-coach ziet nog mogelijkheden tot verbetering. "Hammar startte niet omdat hij tijdens de week ziek was, maar is sterk in de recuperatie en kan ons helpen op het middenveld. Hopelijk kunnen we Storm recupereren en dan weer beter gaan voetballen. De buitenwereld zal misschien negatief zijn over de spelers, maar ik ga dat niet doen. We houden het vertrouwen in onze spelers."