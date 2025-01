Had Genk een strafschop tegen moeten krijgen? Ex-ref is duidelijk: "Club Brugge kreeg al zo'n goedkope strafschop"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny heeft zijn oordeel geveld over de vermeende strafschopfases in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Genk. Volgens Gumienny werden de juiste beslissingen genomen door de scheidsrechter, vooral met de recente richtlijnen in gedachten.

“Eerder deze week kreeg Club Brugge in de beker nog een goedkope strafschop voor een lichte fout van Sadick", aldus Gumienny in HBvL. "Voor dat soort fases gingen we toch geen strafschoppen meer fluiten, dacht ik? Ik stel dan ook tevreden vast dat die richtlijn dit weekend wel werd opgevolgd.”

KV Mechelen claimde in één fase twee strafschoppen, maar beide gevallen waren volgens Gumienny niet voldoende voor een fluitsignaal. “Eerst was er een duwtje van Nkuba op Marsa en nadien rolde de bal over de hand van Karetsas."

"Beide situaties waren voor mij veel te licht. Dat duwtje zou op het middenveld niet eens zijn afgefloten, en de bal raakt Karetsas’ hand omdat hij uitglijdt en zich reflexmatig probeert op te vangen.”

Gumienny is tevreden dat de scheidsrechter de situatie correct inschatte. “Het is goed dat deze richtlijn duidelijk wordt toegepast. Ik ben blij dat we die goedkope strafschoppen niet meer zien.”

Er wordt al een hele tijd gevraagd naar meer consistentie in de beslissingen en daar wordt ook hard op gehamerd bij het Referee Department. Lichte contacten in de zestien zouden dan ook niet meer bestraft mogen worden.