Klasseflits Hazard verlost pover Anderlecht, kapitein Kortrijk fnuikt mogelijke terugkeer van zijn ploeg

Anderlecht, die zitten op een rollercoaster. De ene match kunnen ze ineens heerlijk combineren en is er veel durf en inzet, de andere is het tam en voorspelbaar. Tegen Kortrijk was het er eentje van de tweede soort. Uiteindelijk besliste een vrije trap van Hazard hen.

In het Lotto Park geven ze tijdens de koude wintermaanden soep in de perszaal. Welgekomen, maar soms ook erg gepeperd. Die peper zouden ze ook wel op een andere manier kunnen gebruiken. Voor de spelers bijvoorbeeld, want die hebben blijkbaar die pikante inbreng nodig.

Geen Simic, geen drive

Donderdag speelden ze nog een heel sterke match tegen Antwerp, maar zondag in het Guldensporenstadion was daar weer niets meer van te zien. De drive en bezieling waren weer met de noorderzon verdwenen. Mogelijk had dat ook te maken met de rustdag die Jan-Carlo Simic kreeg.

De 19-jarige Serviër is de aanjager van de ploeg. De Serviër heeft wel al 30 volledige matchen achter de rug dit seizoen en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Af en toe eens wat blazen, moet dan ook. Maar blijkbaar kan er dan niemand de begeestering in de ploeg brengen.

Probleem Vazquez

Ook niet Thorgan Hazard, die zijn eerste basisplaats na zijn blessure vierde. Verschaeren, Degreef, Maamar... het was allemaal zoveel minder dan tegen Antwerp. Geen verticaliteit, geen scherpe voorzetten, geen balrecuperaties... Dat was er allemaal wel bij Kortrijk en zij versierden dan ook de beste en meeste kansen, maar niemand kon een echt goed schot afleveren.

De eerste echt grote kans voor Anderlecht? Minuut 45, toen Maamar zijn schot op de paal krulde. Vreemd ook dat Hazard op rechts speelde terwijl Degreef daar donderdag nog uitblonk. Thorgan speelt toch ook liever op links? Maar het grootste probleem van Anderlecht is Luis Vazquez. De Argentijn zou een aanspeelpunt moeten zijn, maar kan de bal niet afschermen en loopt constant buitenspel. De Brusselaars speelden met 10.

Heerlijk van Hazard, dom van Joa Silva

Net na het uur kwam het kantelpunt. Hazard - tot dan toe absoluut niet goed in de match - zette zich achter een vrije trap en bewees dat zijn revalidatie hem niets aan traptechniek gekost heeft. Hij schilderde de bal heerlijk mooi in het hoekje.

En paars-wit kreeg vrije baan richting winst, want Joa Silva maakte even later zijn tweede overtreding in drie minuten op Vazquez en kreeg ook zijn tweede gele karton. De Braziliaan moet zich soms toch leren beheersen. De West-Vlamingen moesten nog een halfuur met tien door.

Maar in de slotfase versierden zij nog de beste kans met Dejaegere, maar Coosemans bracht nog redding. Anderlecht zag ook tegen tien man tot het einde af tot Huerta een perfecte actie van Angulo kon afronden. De Mexicaan scoorde dus bij zijn debuut. Kortrijk had hier wel meer verdiend.