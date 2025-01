Beerschot doet Club Brugge even schrikken, blauw-zwart pakt zonder overtuigen de volle buit

Club Brugge heeft zonder echt te overtuigen hekkensluiter Beerschot verslagen in eigen huis. Blauw-zwart komt zo weer in het spoor van leider Racing Genk.

Drie dagen voor de belangrijke wedstrijd tegen Juventus in de Champions League ontving Club Brugge hekkensluiter Beerschot. Nicky Hayen besliste daarom om stevig te roteren en zette onder meer Tzolis en Jashari op de bank.

Club startte sterk, maar scoren lukte niet. Beerschot kwam er niet echt aan te pas, maar bij de eerste kans was het wel bijna prijs na een kwartier. Kosiah kwam net tekort om een voorzet van Verlinden binnen te tikken.

Na twintig minuten was het dan wel prijs voor Club. Nilsson stond op de goede plek om van dichtbij een voorzet van Siquet binnen te tikken. De ban was gebroken en Club duwde door. Drie minuten maakte Vetlesen zich goed vrij in de zestien en knalde de 2-0 binnen.

Daarna haalde de voet van het gaspedaal, Nilsson trapte van dichtbij de 3-0 op Shinton. Vijf minuten voor de rust ging de bal niet op de stip nadat Reyners eerst de bal tegen zijn lichaam en daarna tegen zijn arm kreeg in de zestien.

Vanaken maakt het af, goal van Kosiah komt te laat

In de heenwedstrijd op het Kiel zette Beerschot ook een 0-2 achterstand recht in de tweede helft en dat geloof was er ook nu. Beerschot kwam goed uit de kleedkamer en was enkele minuten gevaarlijk.

Club zocht intussen naar de geruststellende derde goal, maar de aanval stond niet echt op punt. Het was ook opletten voor Club, want Beerschot bleef toch geregeld opduiken in en rond de zestien van Mignolet.

Een kwartier voor tijd was het bijna prijs, maar Al-Sahafi miste zijn schot volledig in de zestien. Een minuut later zorgde Vanaken voor de verlossing voor Club, hij schoot van dichtbij de 3-0 binnen.

Kosiah maakte tien minuten voor tijd nog de eerredder voor Beerschot na een gemiste controle van Mechele. Weymans zorgde in de extra tijd nog voor de 3-2, Nilsson legde daarna de 4-2 eindstand vast. Club sluipt dankzij de nieuwe zege opnieuw tot op een punt van leider Racing Genk.