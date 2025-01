Nicky Hayen weet waarom Club het moeilijk had: "Dat was het grootste probleem"

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen tegen Beerschot, maar moest in het slot toch weer vrezen. Nicky Hayen zag het scenario van de heenmatch plots weer opdoemen.

Na 22 minuten stond Club Brugge 2-0 voor tegen Beerschot, in de heenwedstrijd was dat na een kwartier. Toen slikte Club in het begin van de tweede helft twee goals en bleef blauw-zwart steken op een 2-2 gelijkspel.

Ook nu liep het minder voor Club in de tweede helft. "Onze eerste helft was goed, maar na de pauze stokte het", zei Hayen achteraf. "Beerschot veranderde van systeem in de tweede helft, maar het grootste probleem was dat we verkeerde keuzes maakten, slordig speelden en daardoor niet in ons spel kwamen."

"Ik heb toch even gevreesd voor een scenario zoals in de heenmatch", gaf Hayen toe. Club slikte in de toegevoegde tijd nog de 3-2, Nilsson legde de 4-2 eindstand vast in de slotseconden. De drie punten bleven dus wel in Brugge.

Hayen tevreden over iedereen bij Club Brugge

"Je zag dat sommige spelers die hun kans kregen nog geen 90 minuten in de benen hebben", moest Hayen vaststellen. Toch zwaaide Hayen ook met lof voor de vele spelers die hun kans kregen.

“Waar ik wel uiterst tevreden over ben, is dat iedereen zich heeft proberen bewijzen. Daar kan ik alleen maar lovend over zijn. Wij zijn tevreden met de drie punten en ik ben blij dat we onze goede reeks hebben kunnen verderzetten.”