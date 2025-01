'Beerschot mikt hoog en wil twee versterkingen in huis halen van buitenlandse topclub'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot verloor zaterdagavond op bezoek bij Club Brugge en moet dan ook heel snel versterking in huis halen om zich dit seizoen nog te gaan redden. Twee spelers lijken nu echt wel op komst te zijn.

Beerschot wil degradatie naar de Challenger Pro League koste wat het kost vermijden en gaat daar de komende weken ook op de transfermarkt alles aan proberen te doen.

Turkse nieuwkomers?

Twee spelers die onder contract liggen bij Fenerbahçe zouden normaal gezien op weg zijn naar Beerschot. Zij moeten voor een extra kwaliteitsinjectie gaan zorgen bij de hekkensluiter uit de Jupiler Pro League.

Om Beerschot in 1A te houden, zet nieuwe sterke man Selahattin Baki volop in op versterkingen. Hij onderhandelt met zijn voormalige club Fenerbahçe over een uitleenbeurt van de jonge Turkse middenvelder Bartug Elmaz.

Twee of nog meer versterkingen op komst?

Verder zou ook Emir Ortakya op weg zijn naar het Kiel. De 20-jarige verdediger werd sinds de zomer gehuurd van Fenerbahçe door Westerlo. Veel plezier had hij niet aan de uitleenbeurt, aangezien hij slechts vijf keer in actie kwam voor Westerlo en in december alweer vertrok.

Mogelijk komen er nog versterkingen naar Beerschot. De komende dagen en weken wordt alles op alles gezet, gezien de economische omstandigheden lijkt er dus ook op huurdeals gemikt te worden.