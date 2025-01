Dirk Kuyt blijft ondanks 13de nederlaag van Beerschot strijdvaardig: "Ook tegen de beste ploeg..."

Beerschot slaagde er niet in om punten te pakken op verplaatsing van tegen Club Brugge, het slikte zijn 13de nederlaag van het seizoen. Toch zag trainer Dirk Kuyt ook goede zaken van zijn ploeg.

Met 1 op 30 op verplaatsing was een punt pakken op het veld van Club Brugge al een stunt geweest voor Beerschot. Toch heeft de ploeg van Dirk Kuyt het blauw-zwart in het laatste kwartier toch nog wat stress bezorgd.

Al was het kalf voor Beerschot toen al verdronken, het stond toen al 3-0 in het krijt. In de eerste helft slikte Beerschot twee goals in drie minuten tijd. "We stonden op de verkeerde momenten te ver uit elkaar of stapten fout uit. Club maakte daar optimaal gebruik van."

Toch maakte Beerschot het Club in de tweede helft nog lastig. Een kwartier voor tijd had Al-Sahafi de kans om de 2-1 te scoren, maar hij raakte de bal verkeerd en trapte naast. "Dat was hét moment voor ons, een minuut later scoort Club dan wel de derde."

Kuyt ziet ook positieve zaken bij Beerschot

"Ondanks de 3-0 achterand bleven we wel knokken en zoeken naar een doelpunt. Bij de 3-2 was het voor ons alles of niets, en dan slikken we nog de 4-2." Toch was Kuyt wel tevreden met de prestatie van zijn ploeg.

"We hebben echt wel laten zien dat we ook tegen Club Brugge, toch de beste ploeg van het land, ook mee kunnen doen." Op de volgende speeldag ontvangt Beerschot Union, daarna moet de ploeg van Kuyt naar Racing Genk.