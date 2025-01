Haalde Hugo Vetlesen zijn gram met sterke prestatie? "Of ik ook tegen Juventus wil spelen?"

Nicky Hayen roteerde stevig tegen Beerschot, heel wat spelers mochten nog eens in de basis starten. Onder meer Hugo Vetlesen kreeg nog eens een kans en greep die ook.

In de eerste maanden van dit seizoen, tot begin oktober, was Hugo Vetlesen een vaste pion in de basis bij Club Brugge. Die verloor de Noor de voorbije maanden aan nieuwkomer Ardon Jashari, die is uitgegroeid tot een sterkhouder.

Begin december mocht Vetlesen nog eens starten tegen KV Mechelen, tegen Beerschot kreeg hij dus een nieuwe kans. Niet op het middenveld, maar wel op de rechterflank. En de Noor deed het goed met een goal en een goede prestatie.

"Ik mocht nog eens starten en om dan meteen te scoren is dat wel een fantastisch gevoel. Ik heb getoond dat ik er klaar voor was", zei de Noor achteraf. Een kwartier voor tijd werd Vetlesen naar de kant gehaald.

Vetlesen hoopt op kans tegen Juventus

Vanaken scoorde twee minuten later de verlossende 3-0, maar Club Brugge kwam daarna toch nog wat in de problemen door twee goals te slikken. "Maar de drie punten zijn binnen, dat is het belangrijkste", benadrukte Vetlesen.

Of Vetlesen dinsdag in de Champions League opnieuw een kans zal krijgen, is twijfelachtig. Toch is de Noor heel ambitieus. "Ik hoop dat ik tegen Juventus mag spelen, ik ben altijd klaar als ik een kans krijg. Maar het is de coach die beslist."