'Club Brugge gaat meteen aan de slag: nog deze maand miljoenendeal'

Club Brugge zag Andreas Skov Olsen voor veertien miljoen euro naar Wolfsburg en de Bundesliga verkassen. En dus is de vraag of ze met dat geld op zoek zullen gaan naar een vervanger.

Club Brugge heeft zeker de nodige weelde voorin en ook zonder Andreas Skov Olsen zouden ze zich zeker kunnen beroepen op een aantal sterke spelers in de voorlinie.

Vetlesen op rechtsbuiten tegen Beerschot

Zelfs met een verdedelde B-ploeg schoot er tegen Beerschot nog genoeg over om het verschil te maken en vier keer te scoren. Maar met Vetlesen stond er wel een atypische speler op de rechtsbuiten.

De 24-jarige Noor haalde zijn gram met een sterke prestatie, maar hij is natuurlijk op papier een centrale middenvelder. En dus is de vraag of er niet toch nog een nieuwe winger naar Jan Breydel moet of zal komen.

Vervanger op komst

Volgens Het Nieuwsblad is het duidelijk: er komt deze winter nog een aanwinst. Dat is nodig om de komende maanden alle kansen op de titel te behouden en ook een nieuwe campagne in de Champions League af te dwingen.

Welk profiel er gezocht wordt en of er al namen op een lijstje staan? Dat is voorlopig niet geweten, maar Rigaux & co kennende zal er zeker al op voorhand over nagedacht zijn.