Hartverwarmend en over de clubkleuren heen: supporters Club Brugge willen jong meisje met kanker helpen

Een knappe overwinning was het op zaterdagavond voor Club Brugge tegen hekkensluiter Beerschot. Maar er is veel meer in het voetbal en dat hebben de supporters ook beseft. En dus komen ze met een hartverwarmende crowdfunding.

De 4-2 overwinning van Club Brugge tegen Beerschot? Die was mooi. Maar wat misschien mooier is, is wat de supporters van blauw-zwart op poten hebben gezet om een jong meisje te helpen.

Via crowdfunding willen ze een achtjarig meisje en dochter van een van de supporters helpen om de kosten te dekken voor een aantal behandelingen en nabehandelingen. De jonge Camille is namelijk voor de tweede keer geveld door kanker.

Al meer dan 7000 euro ingezameld

Voetbal is soms echt bijzaak, zoveel is duidelijk. We willen vanuit Voetbalkrant de jonge Camille en haar familie veel moed en sterkte toewensen. De crowdfunding leverde in geen tijd al meer dan 7000 euro op.

We kregen het vreselijke nieuws dat Camille, opnieuw de strijd moet aangaan met het kanker-monster. De vrienden van de papa organiseren een crowdfunding om het gezin te steunen. Alle bijdragen, groot of klein, zijn welkom! 💙https://t.co/Py6qU3P7z3 — 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) January 18, 2025

Camille, het 8-jarige dochtertje van onze goede vriend Bert, kreeg twee jaar geleden de diagnose nierkanker. De kleine meid vocht als een leeuwin en overwon de ziekte.

Deze week kregen we echter het hartverscheurende nieuws dat de kanker is teruggekeerd, nu in haar longetjes. Camille is ondertussen al met spoed geopereerd en zal ook nabehandelingen moeten ondergaan. Ze staat dus opnieuw voor een lang en zwaar gevecht.

Maar Camille en haar familie staan er niet alleen voor. Als HK van Club Brugge gaan we er alles aan doen om hen te steunen in deze vreselijke strijd.

Een strijd over alle clubkleuren heen…

Deel dit bericht zoveel mogelijk aub en alvast ontzettend bedankt voor alle steun.

