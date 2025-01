Noodingreep van Chris Coleman maakt indruk tegen Union: "Hij kan belangrijk worden voor ons"

OH Leuven verloor zondag met 1-0 van Union in het Dudenpark, maar één opvallende naam aan Leuvense zijde was Lequincio Zeefuik. De huurling maakte zijn basisdebuut en liet een sterke indruk achter in een lastige wedstrijd.

Door de blessure van spits Ikwuemesi moest coach Coleman puzzelen in zijn opstelling. De keuze viel op Zeefuik. Het was een verrassende, maar volgens Coleman noodzakelijke keuze. “Hij was nog niet matchfit, maar we hadden hem nodig. Het is goed om hem vanaf het begin te zien spelen", verklaarde de trainer. Zeefuik liet zich meteen gelden en ging duels niet uit de weg. Al na een halfuur raakte hij verwikkeld in een woordenwisseling met Union-verdediger Christian Burgess, een mannetjesputter die bekendstaat om zijn fysieke spel. “Ik hou van spelers met pit, en dat heeft Zeefuik zeker", zei Coleman daarover. "Hij heeft de mogelijkheid om iets voor ons te betekenen.” Hoewel Zeefuik positief opviel, had OHL het opnieuw moeilijk om kansen te creëren. De ploeg werd overschaduwd door de fout van doelman Tobe Leysen, die met een penaltyfout voor de enige treffer van de wedstrijd zorgde.