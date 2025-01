Colin Coosemans niet lang koploper en moet concurrent naast zich dulden: "Dat geeft extra vertrouwen"

Colin Coosemans keept een knap seizoen bij Anderlecht, maar moet wel een concurrent naast zich dulden in het klassement van de clean sheets. Coosemans hield zijn netten zondagmiddag schoon, Moris deed niet veel later hetzelfde.

Net zoals Anderlecht dat deed op het veld van KV Kortrijk, moest Union in eigen huis tegen OH Leuven vooral het hoofd koel houden. Net als de buren van paars-wit profiteerde Union er ook van om zijn wedstrijd af te sluiten met een numerieke meerderheid. Voor USG was het vooral het vroege strafschopdoelpunt van David van belang.

Dat volstond voor de overwinning, omdat Union ook de nul kon houden. Het is de tiende keer in dit kampioenschap dat Anthony Moris er in slaagde. Hij kwam in het klassement van de door doelmannen behaalde clean sheets dus snel weer op gelijke hoogte van Anderlecht-doelman Colin Coosemans, met tien clean sheets voor beiden.

Anthony Moris blij met nieuwe clean sheet

"Opnieuw een wedstrijd zonder een doelpunt te incasseren, dat geeft extra vertrouwen aan de ploeg", beweert Moris voor de microfoon van Sporza. "In defensief opzicht waren we heel goed georganiseerd. Dat maakt er een pragmatische, goede overwinning van", analyseert de Luxemburger. Lang niet alles was perfect maar het was wel goed genoeg.

Zelfs op defensief vlak had Union bepaalde dingen beter kunnen doen. "In de eerste helft gaven we wat te veel ruimte weg aan OHL, maar dat hebben we gecorrigeerd na de pauze." Moris leefde ook mee met de doelman aan de andere kant, Tobe Leysen. Zijn strafschopfout op Promise David bleek uiteindelijk het beslissende moment.

Doelman Union verdedigt die van OHL

"Zonder Leysen hadden we wel nog drie doelpunten meer gemaakt", neemt Anthony Moris het op voor zijn collega.