Antwerp krijgt bijzonder slecht nieuws: waarschijnlijk is hij pas helemaal weer fit tegen de play-offs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dennis Praet zal de komende weken niet in actie komen voor Antwerp. De middenvelder liep een spierscheur op in de bekermatch tegen Anderlecht.

“Dennis heeft een kleine spierscheur en zal een aantal weken onbeschikbaar zijn", bevestigde coach Jonas De Roeck na de overwinning tegen Westerlo. Een stevige domper voor zowel de speler als de club, zeker nu Praet eindelijk zijn draai leek te vinden.

Donderdag maakte Praet nog minuten in de tweede helft tegen Anderlecht, zijn voormalige club. Het werd een frustrerende terugkeer naar het Lotto Park. Antwerp ging met 1-0 onderuit en Praet viel geblesseerd uit. Het is het zoveelste tegenslag in een seizoen dat tot nu toe allesbehalve vlekkeloos verloopt voor de ex-Gouden Schoen.

Na een late transfer naar Antwerp had Praet moeite om zijn ritme te vinden. Hij was vaak invaller en kende een stroeve start bij de Great Old. Begin 2025 liet hij eindelijk flitsen van zijn talent zien met een goal en twee assists tegen Union SG, maar die positieve lijn werd snel onderbroken door een blessure en wisselvallige prestaties.

Met slechts 915 speelminuten tot nu toe blijft het seizoen van Praet een verhaal van gemiste kansen. Hoewel Antwerp hoopt dat hij tegen de Play-Offs volledig fit zal zijn, hangt er een grote vraagteken over zijn impact dit seizoen.

Antwerp zal het nu zonder de ervaren middenvelder moeten doen in een cruciale fase van het seizoen. Praet zelf hoopt na deze blessure alsnog een belangrijke rol te spelen, maar zal eerst moeten vechten om fit te raken en opnieuw zijn plaats in het elftal te veroveren.