Westerlo-speler is het helemaal oneens met met "onterechte" penalty voor Antwerp

Op het veld van Antwerp een punt weg te kapen, daar had Westerlo vooraf voor getekend. Maar uiteindelijk blijft Westerlo met 0 punten achter door een penalty in de blessuretijd.

Kansen in eerste helft

Nochtans was Westerlo niet slecht aan de partij begonnen. Ze kwamen dan wel 1-0 achter na een fraai schot van Janssen, daarna drukte Westerlo de thuisploeg tegen de eigen achterlijn. Het lukte om tweemaal te scoren voor rust en de situatie helemaal om te keren.

Maar de bezoekers zullen achteraf nog meermaals terugkijken naar die eerste helft waarin ze misschien wel meer hadden kunnen scoren. Want op het einde van de partij won Antwerp met 3-2.

"Het is enorm frustrerend", was dan ook de logische reactie van Westerlo-speler Arthur Piedfort na de partij. "We spelen weer een goede wedstrijd maar konden onze kansen niet genoeg afwerken in de eerste helft."

Onterechte penalty vs vermijdbare penalty

Volgens zijn trainer Timmy Simons waren de doelpunten in de tweede helft van Antwerp, en dan vooral de penaltyfout in de blessuretijd, vermijdbaar omdat er nog een verdediger in de buurt stond. Bij Piedfort horen we andere taal: "Onterecht", meende hij.

"Als je die penalty geeft, moet je in de eerste helft ook penalty geven voor een handsbal van Antwerp. Althans, dat is dan mijn mening over beide fases. We wisten dat het lastig zou worden in de tweede helft maar dit is zuur", aldus Piedfort.

Westerlo heeft de komende weken dringend punten nodig. Volgende week ontvangen ze leider Racing Genk maar met ook nog duels tegen Kortrijk, OH Leuven en Beerschot (driemaal op verplaatsing) komen ze nog enkele rechtstreekse tegenstanders tegen om niet bij de laatste vier te eindigen.