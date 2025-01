Doumbia scoort winning goal vanop de stip, maar "dit was niet afgesproken" en ook trainer dacht niet aan hem

Bij zijn eerste basisplaats sinds oktober is Doumbia meteen weer beslissend voor Antwerp. De 20-jarige middenvelder knalde namelijk de 3-2 tegen de touwen in de blessuretijd.

Antwerp leek af te stevenen op een 2-2 gelijkspel tegen Westerlo nadat het na 45 minuten nog 1-2 achter stond tegen De Kemphanen. Maar in de blessuretijd bracht Bayram Gyrano Kerk ten val in de 16. Scheidsrechter Bram Van Driessche werd naar het scherm geroepen en wees uiteindelijk dan toch naar de stip.

Geen Chery tussen de lijnen

Chery, de penaltynemer bij uitstek, stond niet meer tussen de lijnen, dus keken we richting Alderweireld en Janssen. Maar ook zij gingen niet achter de bal staan, wel Mahamadou Doumbia. Die knalde de bal hoog en droog in het dak van het doel.

Janssen wil niet meer

Dat we niet naar Janssen moeten kijken heeft ook een heel duidelijke reden: "Ik voel me er niet comfortabel bij", aldus de Nederlander zelf. "Ik heb aangegeven dat ik er geen wil nemen omdat ik er in het verleden wel wat gemist heb."

Wat zegt de matchwinaar zelf? "Toby en Vincent kwamen naar me toe, moedigden me aan en uiteindelijk zei Toby dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen. Want het was zeker niet op voorhand afgesproken dat ik zou trappen", klinkt het uit de mond van Doumbia zelf.

"Hij was ook niet meteen de eerste naam waar ik aan dacht", bekent trainer Jonas De Roeck met een knipoog op de persconferentie. De groep besloot om hem te laten trappen én hij wou ook trappen, dat is het belangrijkste. We weten dat hij een goede traptechniek heeft en op training ging het niet zo goed, maar nu wel", lacht hij.