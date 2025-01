Povere 2/21 voor Westerlo: Timmy Simons gefrustreerd, maar ziet één lichtpuntje

Opnieuw een verdienstelijke partij voor Antwerp en Timmy Simons. Maar opnieuw blijven De Kemphanen met 0 punten achter, en dat is niet de eerste keer dit seizoen.

Killer in de 16

"Eigenlijk kan ik de jongens niets verwijten", opende Westerlo-trainer Timmy Simons op zijn persconferentie na de 3-2 nederlaag tegen Antwerp. "Alleen...", ging hij verder, "moeten we het beter doen in beide zestienmetergebieden, meer killer worden."

Want Westerlo schoot meer op doel dan Antwerp maar ging toch onderuit: "Dat is de voorbije drie wedstrijden al zo. We brengen wel dominant voetbal maar blijven met 0 punten achter. Iedereen zegt dat we leuk voetballen. Leuk om te horen, de punten blijven het belangrijkste, ook vandaag en die pakken we niet", reageerde Simons gefrustreerd.

Sinds de laatste overwinning van Westerlo pakte de ploeg van Simons amper 2 op 21, met daartussen ook nog een bekeruitschakeling tegen Anderlecht. Het zorgde ervoor dat Westerlo momenteel richting de relegation play offs zou gaan.

Lichtpunt

Al ziet Simons wel één groot lichtpunt bij zijn ploeg dat momenteel in de hoek zit waar de klappen vallen: "De jongens spelen er nog altijd voor van de eerste tot de laatste minuut. Ze kunnen telkens de batterijen opladen om alles te brengen."

"Voor hetzelfde geld zie je een ploeg die helemaal dood is en zonder vertrouwen speelt, maar dat is nu niet het geval. We hebben hier ook, op het veld van Antwerp, goede combinaties op de mat gebracht. Nu moeten we ze nog afmaken want het is een wet in het voetbal dat als je ze niet afmaakt, de tegenstander dat wel doet", besloot de trainer van Westerlo.