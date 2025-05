Ze zullen van hun stoel zijn gevallen op Sclessin: voormalige flop van Standard lijkt op weg naar Manchester United

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Herinner je je Vanja Milinkovic-Savic nog? De Servische doelman heeft een lange weg afgelegd sinds zijn weinig overtuigende periode bij Standard.

Vanja Milinkovic-Savic wist niet echt te overtuigen bij Standard tijdens zijn uitleenbeurt in het seizoen 2019/2020. Arnaud Bodart kreeg al snel de voorkeur op hem, waardoor de Serviër slechts drie Europa League-wedstrijden speelde voordat hij via de achterdeur vertrok.

Maar sinds zijn tijd bij Sclessin is de twee meter lange keeper een betrouwbare kracht geworden bij Torino, waar hij bijna 150 wedstrijden in de Serie A heeft gespeeld. Hij heeft ook al 19 keer het doel van het Servische nationale team verdedigd.

Zijn vooruitgang zou de deur kunnen openen naar een droomtransfer: volgens Fabrizio Romano heeft Manchester United hem op hun shortlist geplaatst om een nieuwe doelman te vinden voor het komende seizoen. De eerste gesprekken zouden zelfs al hebben plaatsgevonden.

🚨🔴 Excl: Manchester United heeft Vanja Milinković-Savić toegevoegd aan hun shortlist voor een nieuwe doelman.



Er hebben al initiële contacten plaatsgevonden met de keeper van Torino als kandidaat voor volgend seizoen, in afwachting van de prijs en meer informatie. @MatteMoretto



Verhaal op @GiveMeSport ⤵️https://t.co/JeIBhFn8HX pic.twitter.com/Kg4DMfbDE4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 mei 2025

Vanja Milinkovic-Savic zal deze zomer zijn laatste contractjaar ingaan bij Torino, dus het zou het ideale moment zijn om hem te verkopen. Het ironische in dit verhaal is dat Manchester United de doelman eerder al onder contract had staan..

De Red Devils hadden bijna twee miljoen euro betaald om hem aan te trekken als een gok voor de toekomst toen hij slechts 17 jaar oud was. Dit bleek toen geen succes en hij vertrok twee jaar later naar Polen.