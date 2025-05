'Drama voor Ivan Leko: sterkhouder heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Standard terwijl een andere ook niet meer in actie zal komen dit seizoen'

Standard sleept zich voort in de Europe Play-offs. Veel spelers presteren niet meer op hetzelfde niveau als in de reguliere competitie of zijn gewoon niet meer beschikbaar.

De grens van 30 wedstrijden op rij zonder overwinning in de Europe Play-offs mag niet bereikt worden: het einde van het seizoen van Standard draait om de eer redden, een refrein dat we de afgelopen jaren maar al te vaak gehoord hebben op Sclessin. Zoals vaak het geval is, besluiten verschillende spelers om te stoppen voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Eerder heeft Gavin Bazunu al zijn uitleenbeurt ingekort om terug te keren naar Southampton voor de behandeling van zijn blessure. Sudinfo meldt nu dat twee spelers die de afgelopen maanden veel hebben gegeven, naar verwachting niet meer in actie zullen komen dit seizoen. Het gaat om Andi Zeqiri en Ilay Camara. De eerstgenoemde heeft zich het hele seizoen ingezet als spits en raakte geblesseerd bij Zwitserland voor de Play-offs. Hij heeft sinds het einde van de reguliere fase slechts vijftien minuten gespeeld (als invaller tegen Charleroi). Het lijkt er dus op dat hij zijn laatste optreden al heeft gespeeld in het shirt van Standard, aangezien hij wordt gehuurd van KRC Genk. Wat betreft Ilay Camara, is de situatie meer onzeker. Standard heeft zijn aankoopoptie gelicht, maar het is nog niet zeker of ze hem werkelijk willen behouden of hem liever willen doorverkopen. De winger moet zijn vooruitgang van de afgelopen maanden en zijn eerste selectie voor Senegal verwerken. .