Alle capriolen van Didier Lamkel Zé op een rijtje: als het niet voor te huilen was, zou je ermee lachen

Waar Didier Lamkel Zé gaat, volgt drama, spektakel en vooral veel onbegrip. De Kameroener heeft zich in de Jupiler Pro League ontpopt tot een onvoorspelbare cultfiguur die evenveel opvalt naast het veld als op het veld. Altijd goed voor een nieuwe stunt, nooit saai, maar o zo frustrerend.

Schlemiel in Europa League

De eerste echte knal van Lamkel Zé kwam in 2019, toen hij Antwerp leek te loodsen naar de Europa League met een doelpunt tegen AZ. Maar zijn euforische viering – shirt uit, fans opzwepen – leverde hem een tweede geel op. Antwerp ging alsnog onderuit, en de matchwinnaar werd de zondebok.

Eigen merknaam

Kort daarna leek de zelfreflectie toe te slaan. In oktober 2019 vierde hij een goal tegen Kortrijk met een shirt waarop stond: "Lamkel Ze na kalm." Het was een poging tot introspectie. Maar het kalme voornemen was snel vergeten: twee weken later daagde hij de Brugse fans uit door bij een doelpuntviering op een stoeltje plaats te nemen. En in december haalde hij een papiertje met ‘LZ7’ – zijn eigen merknaam – uit zijn sok. Cristiano Ronaldo heeft CR7, Lamkel Zé had LZ7.

Anderlecht-shirt en virale beelden

Vanaf dan gingen de fratsen in overdrive. In 2020 was hij persona non grata bij Antwerp en kwam hij meer in het nieuws door schorsingen dan prestaties. Het dieptepunt volgde in januari 2021, toen hij opdook aan het stadion in een Anderlecht-shirt. De beelden van LZ7 die de deur van de Bosuil probeerde te openen terwijl securitymensen ze dicht hielden, gingen de wereld rond.

Later postte hij trots zijn outfit op Instagram, met de belofte dat hij morgen een Beerschot-shirt zou dragen. Even later dook hij al feestend op in de tribune na een goal tegen Beerschot. Alsof er niets gebeurd was.

Te goed voor Kortrijk

Na buitenlandse avonturen keerde hij in 2022 terug naar België via KV Kortrijk, waar hij prompt Antwerp versloeg én provoceerde. Een maand later vloog hij buiten wegens ‘disciplineproblemen’. Lamkel Zé vond zichzelf ‘te goed’ voor Kortrijk.

Sporttas van Antwerp en definitief einde

In 2025 is hij weer van de partij, dit keer bij STVV. En wat brengt hij mee? Een sporttas van Antwerp, uiteraard. En ook deze passage lijkt alweer op zijn einde te lopen: bij het cruciaal duel tegen Beerschot bleef hij de hele match op de bank.

Maar drie minuten voor affluiten stond hij op, wandelde hij de catacomben in en liet hij ploeg en coach in de steek – nog voor het laatste fluitsignaal. Een zoveelste incident dat niet onopgemerkt bleef. Lamkel Zé lijkt simpelweg niet te kunnen zonder relletjes, hoe klein of groot ook. Als het niet om te huilen was, zou je erom lachen. Als hij er zin in heeft, kan hij immers ook een voetbalgenie zijn. Maar de kortsluitingen in zijn hoofd halen altijd de bovenhand.