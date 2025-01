Peter Vandenbempt laat zich kritisch uit over Antwerp: "Nu kunnen ze het toch niet op het veld steken?"

Royal Antwerp FC wist de punten thuis te houden tegen KVC Westerlo. Het moest daarvoor wel tot het bittere eind strijden en pas in minuut 97 werd het winnende doelpunt gemaakt: 3-2. Peter Vandenbempt had wel iets te vertellen over The Great Old.

Royal Antwerp FC speelde allerminst een goede eerste helft: "Ze bakten er na de goede start tot aan de rust eigenlijk niets van. Alweer zoveel balverlies. Op Anderlecht en op het Kiel was dat blijkbaar de fout van het veld", aldus Peter Vandenbempt in zijn gelijknamige podcast. Snotneus Doumbia "Dat zal het nu toch gisteren niet geweest zijn? Zonder een paar goede reddingen van Lammens had het een heel moeilijke avond kunnen worden. Nu goed: na de rust toonde Antwerp net als tegen Anderlecht wel een ander gezicht." "Ze konden Westerlo wegdrukken en speelden veel beter. Er was een goede invalbeurt van Adekami en hoe die snotneus van een Doumbia in minuut 96 die penalty omzette ... Dat was ook wel geweldig. Een cruciale overwinning voor Antwerp." Zuur voor Westerlo Vandenbempt had ook nog woorden over voor Westerlo: "Het is ook zeer zuur voor Westerlo. Ze verloren nog maar een keertje onverdiend en staan plots op een plaats in de playdowns. Op basis van de voorbije wedstrijden hadden ze vijf-zes punten meer verdiend en dan stonden ze dicht bij de top-6." "Westerlo speelde een goede eerste helft, met veel volk telkens naar voren. Er zat tempo in en er kwamen kansen. Ze slagen er niet in om zichzelf te belonen, dat is het verhaal al te vaak."