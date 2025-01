Antwerp door het oog van de naald tegen Westerlo: Vincent Janssen wijst op gevaar van fanatieke Antwerp-supporters op de Bosuil

Van 27 oktober was het geleden dat Antwerp nog eens thuis kon winnen in de competitie. Daar waar het Bosuilstadion in het verleden een haast oninneembaar fort was, is die reputatie nu wat verzwakt. En ook tegen Westerlo liep het niet van een leien dakje.

Want pas met een strafschop van Doumbia in de 97e minuut kon Antwerp de overwinning over de streep trekken tegen een stug en goed voetballend Westerlo dat misschien wel meer verdiende. Zeker na 45 minuten voetballen wanneer Westerlo met een 1-2 voorsprong de rust in trok.

"We begonnen nog oké maar na de 1-0 zakten we helemaal weg", vertelt Vincent Janssen ons na afloop van de partij. Janssen zorgde zelf voor die 1-0 maar kon dus ook niet voorkomen dat Antwerp het lastig had. "We konden hen niet meer onder druk zetten, waardoor we met 1-2 gingen rusten."

Gevaar van de steun van supporters

En dus, net zoals tegen Beerschot vorige week, toen het 1-0 was voor de rivaal bij rust, maakte Antwerp het zichzelf weer heel lastig. Al hebben ze thuis wel de steun van de fanatieke aanhang in hun rug. Toch schuilt daar ook een gevaar bij volgens Janssen.

"Ze staan altijd achter ons en het was terecht dat ze bij 1-2 wat ontevreden zijn. Maar door die steun kan je ook te snel en te overhaast te werk gaan. Het is dan belangrijk dat je je niet laat opjagen op het veld. Soms is het echt nodig om de bal even rond te laten gaan, op zoek naar openingen", aldus de Nederlander.

Lastig schema

In de komende drie wedstrijden trekt Antwerp naar STVV, ontvangt het Club Brugge en gaat het naar Anderlecht. Kortom, geen makkelijk schema voor de Great Old. "Daarom was vandaag de drie punten pakken ook enorm belangrijk. We staan nu 5 punten voor de zevende plaats met nog 8 wedstrijden te gaan, dat is zeker niet slecht. Het doel blijft om eerst en vooral die play off 1 te halen", besloot Vincent Janssen.