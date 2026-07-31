Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2546

Zaterdag staat de fandag van Standard de Liège op het programma. Dan kunnen de supporters zich vergapen aan hun fanions. Misschien ontdekken ze hier of daar wel iets of iemand nieuw, want het derde truitje zal alvast worden voorgesteld zaterdag.

Exact een week voor de herstart van de competitie, met een thuisduel tegen Cercle Brugge, pakt Standard uit met zijn traditionele Fan Day. Zaterdag 1 augustus is iedereen welkom in het stadion van Sclessin tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

De poorten van Sclessin gaan om 10.00 uur open. Het programma loopt door tot 18.00 uur, wanneer het evenement wordt afgesloten. Er worden opnieuw meer dan 10.000 fans verwacht. Op en rond het stadion voorzien de sponsors en partners tal van activiteiten.

Stevige fandag voor de supporters van Standard

Circus Daily, Coca-Cola en Jupiler tekenen present, net als de brandweer, de politie en de Stad Luik. Ook Child Focus, l’AviQ, de ASBL Des Racines et des Ailes d’Acier en nog andere partners zijn van de partij.

Voor veel supporters is een blik achter de schermen hét hoogtepunt: in de voormiddag kan je langs de kleedkamer en tot aan de rand van het veld. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur volgt de traditionele handtekeningensessie. Welke spelers deelnemen, laat de club vrijdag nog weten.

Derde kit wordt voorgesteld aan de supporters

Rond 15.30 uur worden de spelers voorgesteld op het podium. De presentatie is in handen van stadionspeaker Jacques Massart, terwijl DJ Oli Soquette voor de muzikale omlijsting zorgt. De ticketing en de clubshops in het stadion zijn de hele dag open.

Zaterdag onthult Standard ook het nieuwe derde shirt, dat meteen in de fanshop te koop zal zijn. Alle laatste updates over het programma en het plan van de standen vind je op de site van Standard en op het Facebook-evenement van de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

16:00
DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

15:30
1
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

13:45
Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

14:40
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

14:20
BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

14:00
2
BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

13:30
'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

13:00
4
De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

12:30
11
Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

12:00
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

11:45
Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

11:30
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk Reactie

Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

11:00
2
Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

10:26
2
Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

09:35
9
Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

10:00
1
Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

09:00
3
Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

08:40
11
FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

09:02
10
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

08:00
2
Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

08:11
2
Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet" Reactie

Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet"

07:40
1
EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

07:20
3
"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

07:00
13
Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

06:30
2
Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

06:00
15
Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank" Reactie

Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank"

23:15
3
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

23:13
Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

23:00
Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

22:00
14
Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

22:22
Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

22:30
Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

17:00
6
Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

21:00
15
LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 20:30 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract azizi azizi over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste Andreas2962 Andreas2962 over FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen" Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond FCB vo altijd FCB vo altijd over Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers Vital Verheyen Vital Verheyen over Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL Union 60 Union 60 over "Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - Union SG: - Arthur Shelby Arthur Shelby over Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved