Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

Zaterdag staat de fandag van Standard de Liège op het programma. Dan kunnen de supporters zich vergapen aan hun fanions. Misschien ontdekken ze hier of daar wel iets of iemand nieuw, want het derde truitje zal alvast worden voorgesteld zaterdag.

Exact een week voor de herstart van de competitie, met een thuisduel tegen Cercle Brugge, pakt Standard uit met zijn traditionele Fan Day. Zaterdag 1 augustus is iedereen welkom in het stadion van Sclessin tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

De poorten van Sclessin gaan om 10.00 uur open. Het programma loopt door tot 18.00 uur, wanneer het evenement wordt afgesloten. Er worden opnieuw meer dan 10.000 fans verwacht. Op en rond het stadion voorzien de sponsors en partners tal van activiteiten.

Stevige fandag voor de supporters van Standard

Circus Daily, Coca-Cola en Jupiler tekenen present, net als de brandweer, de politie en de Stad Luik. Ook Child Focus, l’AviQ, de ASBL Des Racines et des Ailes d’Acier en nog andere partners zijn van de partij.

Voor veel supporters is een blik achter de schermen hét hoogtepunt: in de voormiddag kan je langs de kleedkamer en tot aan de rand van het veld. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur volgt de traditionele handtekeningensessie. Welke spelers deelnemen, laat de club vrijdag nog weten.

Derde kit wordt voorgesteld aan de supporters

Rond 15.30 uur worden de spelers voorgesteld op het podium. De presentatie is in handen van stadionspeaker Jacques Massart, terwijl DJ Oli Soquette voor de muzikale omlijsting zorgt. De ticketing en de clubshops in het stadion zijn de hele dag open.





Zaterdag onthult Standard ook het nieuwe derde shirt, dat meteen in de fanshop te koop zal zijn. Alle laatste updates over het programma en het plan van de standen vind je op de site van Standard en op het Facebook-evenement van de club.