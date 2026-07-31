Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord
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Persoonlijk akkoord voor Titraoui
Yacine Titraoui staat voor een hete transferzomer. De middenvelder van Sporting Charleroi heeft zich in de Jupiler Pro League opgewerkt tot een naam die ook buiten België stevig leeft, en dat vertaalt zich nu in concrete interesse vanuit het buitenland. Volgens de informatie van Foot Mercato heeft RC Lens hem zelfs bovenaan het lijstje gezet om het middenveld te versterken.
RC Lens zet door: gesprekken zijn opgestart
In Frankrijk klinkt het dat de eerste contacten tussen de betrokken partijen al gelegd zijn. Lens zoekt extra kwaliteit en dynamiek op het middenveld en ziet in Titraoui een profiel dat meteen kan renderen in de Ligue 1. Voor de Algerijnse international zou een overstap naar Frankrijk ook sportief aantrekkelijk zijn, zeker omdat Lens zich plaatste voor de volgende Champions League-campagne. Dat ticket is een stevige troef in onderhandelingen met speler én entourage. Er zou al een persoonlijk akkoord zijn.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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