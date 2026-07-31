BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

Carlos Cordeiro, tot nu toe een van de naaste vertrouwelingen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, stapt per direct op. Op die manier komt er toch wel opvallend nieuws uit Zürich over de zaak rond de plannen van de FIFA.

Er is vrijdag opvallend nieuws uit Zürich gekomen: Carlos Cordeiro, tot nu toe een van de naaste vertrouwelingen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, stapt per direct op. De Amerikaan, die binnen de FIFA als senior adviseur fungeerde, keert zich openlijk tegen het plan om een deel van de inkomsten of rechten rond het WK te gelde te maken.

Cordeiro stapt op en valt Infantino frontaal aan

In een statement licht Cordeiro zijn beslissing toe: "Als hoofdadviseur van de FIFA-voorzitter, als een voormalig bankier en een levenslange fan van het voetbal, kan ik niet toekijken hoe FIFA overweegt om een deel van het WK te verkopen."

Cordeiro profileert zich niet alleen als voetballiefhebber, maar ook als iemand die de financiële kant door en door begrijpt. Net daarom vindt hij het idee gevaarlijk: "Voetbal heeft altijd centraal gestaan in mijn leven, en na meer dan 35 jaar in het bankwezen begrijp ik de waarde van dit bezit alsook de gevolgen door het weg te geven. Daarom moet dit voorstel afgewezen worden."

Fundamentele vragen blijven onbeantwoord

De ondertoon is duidelijk: volgens Cordeiro dreigt de FIFA in ruil voor snelle cash een stuk controle over haar meest waardevolle product weg te geven. En dat zou op lange termijn kunnen wegen op de aangesloten bonden die mee afhankelijk zijn van de WK-inkomsten. Wat Cordeiro vooral stoort, is dat er volgens hem fundamentele vragen onbeantwoord blijven. In zijn communicatie is hij dan ook heel scherp. Met die passage maakt hij meteen duidelijk dat zijn vertrek geen symbolische daad is, maar een breuk op inhoud: zonder transparantie over toezicht, governance en wie er uiteindelijk beter van wordt, wil hij zijn naam niet meer verbinden aan het project.



De timing van de ontslagname is opvallend, omdat het plan-Infantino de voorbije weken al zwaar onder vuur lag. De UEFA, CONCACAF en AFC zouden zich recent al volledig tegen het idee hebben uitgesproken. Met Cordeiro die nu ook afhaakt, lijkt het steeds moeilijker om voldoende draagvlak te vinden binnen de internationale voetbalpolitiek. Alles wijst er dan ook op dat dit dossier, dat de FIFA intern al verdeelde, na deze klap nog moeilijk uit de startblokken raakt.