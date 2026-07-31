DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen
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Jesse Bisiwu staat nu echt wel op het punt om Club Brugge te verlaten voor FC Barcelona. De 18-jarige winger heeft zelf al een akkoord en ook tussen de clubs is alles rond. De medische keuring is ondertussen ook al achter de rug. De deal is ondertussen helemaal officieel.
Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen in huis
"Jesse Bisiwu verlaat Club NXT en zet zijn carrière verder bij FC Barcelona. De 18-jarige winger doorliep de jeugdreeksen van Club Brugge en tekende op 15-jarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Blauw-Zwart. Niet veel later maakte Jesse zijn debuut voor Club NXT U23 in de Challenger Pro League. Na zijn debuut groeide hij door binnen Club NXT U23 en sloot hij definitief aan bij de ploeg. Afgelopen seizoen maakte Bisiwu deel uit van de A-kern van Club Brugge."
Thanks for the memories, Jesse. 🔵⚫️— Club NXT (@ClubNxt) July 31, 2026
Jesse Bisiwu trekt naar FC Barcelona. ℹ️https://t.co/SwNa4blKVh pic.twitter.com/rvmBd5fY9Q
"In het seizoen 2025-2026 kwam Bisiwu 15 keer in actie in de Challenger Pro League. Daarnaast liet Jesse zich ook opmerken in de UEFA Youth League, waar hij in acht wedstrijden goed was voor drie doelpunten en één assist. Bisiwu maakte bovendien deel uit van de Club NXT U19-ploeg die in Lausanne de zilveren medaille veroverde in de UEFA Youth League. Sinds zijn profdebuut voor Club NXT U23 kwam Bisiwu in totaal 55 keer in actie voor Blauw-Zwart in alle competities, goed voor 5 doelpunten en 3 assists."
"Op internationaal vlak verzamelde hij al caps bij verschillende Belgische jeugdploegen en nam hij in november 2025 met de U17 deel aan het WK in Qatar. Veel succes, Jesse!", aldus Club Brugge op haar webstek. Daarmee is de uitgaande deal rond Jesse Bisiwu nu helemaal rond.
Jesse Bisiwu duikt op in Barcelona
Beelden van Jesse Bisiwu in Barcelona zijn intussen opgedoken op sociale media. De speler is daadwerkelijk naar daar afgezakt om zijn contract bij de Catalaanse club te ondertekenen, nadat hij met succes zijn medische tests aflegde. Daarmee verlaat hij Club Brugge nu echt wel definitief.
Hij werd gespot terwijl hij de Ciutat Esportiva verliet, nadat hij vermoedelijk zijn contract had getekend. Volgens Diario zou hij op 8 augustus zijn debuut kunnen maken tegen Udinese of Nottingham Forest. Vanavond speelt FC Barcelona een oefenwedstrijd tegen Birmingham (20u45), maar Jesse Bisiwu zal uiteraard nog niet in actie komen.
👋✍️ Se marcha de la Ciutat Esportiva Jesse Bisiwu tras firmar su contrato con el Barça— SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) July 31, 2026
Aún no está descartado que Deco viaje junto al belga a Birmingham hoy mismo para ver el partido 👀
📽️ @juliclaramunt pic.twitter.com/rYJZXAeb13
Jesse Bisiwu staat nu echt wel op het punt om Club Brugge te verlaten voor FC Barcelona. De 18-jarige winger heeft zelf al een akkoord en ook tussen de clubs is alles rond. De medische keuring is ondertussen ook al achter de rug.
Barcelona betaalt zo goed als zeker om en bij de tien miljoen euro voor Jesse Bisiwu. Club Brugge bedingt daarnaast ook nog twintig procent op een toekomstige meerwaarde bij een doorverkoop. Alle papierwerk is ondertussen in orde.
Bisiwu zal in Barcelona een contract voor vijf jaar zal tekenen. Eerst moeten nog enkele formaliteiten afgerond worden. De reis naar Catalonië is ondertussen al achter de rug en dat telt dus ook voor de medische tests. Enkel de ondertekening van het contract rest nog.
Jesse Bisiwu ruilt Club Brugge in voor FC Barcelona
Transfermarktexpert Sacha Tavolieri meldt dat Jesse Bisiwu de verplichte medische keuring heeft ondergaan in aanloop naar zijn overstap naar FC Barcelona. De Belgische speler is geslaagd voor de keuring en staat nu op het punt officieel speler van de Catalaanse club te worden.
Naar verwachting zal hij volgende week officieel aan de pers worden gepresenteerd, en niet dit weekend. Op 18-jarige leeftijd staat Jesse Bisiwu daarmee voor een belangrijke stap in zijn carrière. Tot nu toe heeft de aanvaller nog nooit buiten België gespeeld, want hij doorliep de jeugdopleiding van OH Leuven en maakte vervolgens de overstap naar Club Brugge.
Club Brugge slaat bijzonder stevige slag
Voor Club Brugge is dit financieel een bijzonder interessante deal. Bisiwu heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 800.000 euro, maar levert nu dus meer dan tien keer dat bedrag op. Daar kan later nog extra geld bijkomen als Barcelona hem opnieuw met winst verkoopt.
Opvallend is dat Bisiwu Club Brugge verlaat zonder ooit officieel te debuteren voor de A-ploeg. Hij kwam wel 36 keer in actie voor Club NXT en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists. De jonge flankspeler stond al langer bekend als een groot talent en verzamelde ook caps bij verschillende Belgische nationale jeugdploegen.
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