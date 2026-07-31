‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’
Foto: © Voetbalkrant.com
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KAA Gent blijft investeren in jong talent. De Buffalo's hebben een akkoord bereikt met de 18-jarige Guineeër Alseny Soumah. De veelzijdige middenvelder tekent een contract voor drie seizoenen en geldt als een project voor de toekomst.

Nieuwe pion voor de toekomst

KAA Gent heeft opnieuw een veelbelovend Afrikaans talent aan zich weten te binden. De club bereikte een akkoord met Alseny Soumah, een 18-jarige middenvelder uit Guinee. Hij zet zijn handtekening onder een contract voor drie jaar en maakt daarmee de overstap van de Guinean Football Talents Academy naar België. Dat meldt Africasoccer op zijn website.

Soumah werd opgemerkt tijdens een scoutingsreis van KAA Gent naar Conakry. Zijn prestaties overtuigden de scoutingcel ervan dat hij over voldoende potentieel beschikt om zich op termijn bij de Buffalo's te ontwikkelen.

Veelzijdige middenvelder met defensieve kwaliteiten

De jonge Guineeër voelt zich het best op het middenveld, maar kan ook probleemloos een rij achteruit spelen als centrale verdediger. Die veelzijdigheid maakte indruk op de Gentse scouts.

Volgens het rapport beschikt Soumah over een sterke techniek, een goed spelinzicht en opvallende maturiteit voor zijn leeftijd. Daarnaast blinkt hij uit in het recupereren van de bal en het opzetten van aanvallen vanuit de opbouw. Dat profiel past perfect binnen de visie van KAA Gent, dat al jaren inzet op de ontwikkeling van jonge spelers.

Eerste Europese avontuur

Voor Soumah betekent de transfer zijn eerste stap naar het Europese profvoetbal. De tiener genoot zijn volledige opleiding bij de Guinean Football Talents Academy en werkte zich daar op tot een van de meest beloftevolle spelers van zijn generatie.

De middenvelder reisde inmiddels af naar België om de laatste administratieve formaliteiten af te ronden en de medische testen te doorlopen. Daarna kan hij officieel aan zijn avontuur bij KAA Gent beginnen.

Gent blijft investeren in Afrika

Met de komst van Soumah bevestigt KAA Gent opnieuw zijn vertrouwen in de Afrikaanse markt. De Buffalo's scouten al langer intensief in West-Afrika en zien Guinee als een land met veel voetbaltalent.

De club hoopt dat Soumah de komende jaren rustig kan groeien binnen de Gentse opleiding en uiteindelijk de stap naar de A-kern zet. Zijn technische bagage, tactisch inzicht en polyvalentie maken hem alvast een interessante investering voor de toekomst. Als zijn ontwikkeling volgens plan verloopt, zou KAA Gent opnieuw een ruwe diamant kunnen hebben gevonden.

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