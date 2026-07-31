'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 4 reacties
'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'
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Het is Club Brugge meer dan menens op de transfermarkt deze zomer. Daarbij staat ook Peer Koopmeiners van AZ Alkmaar heel hoog op het verlanglijstje van blauw-zwart. Al lijkt het er nu al op dat het geen makkelijke transfer zal gaan worden. Als zelfs dertien miljoen euro niet meer volstaat ...

Club Brugge wil zich deze zomer verder versterken en heeft zijn pijlen gericht op Peer Koopmeiners. De verdedigende middenvelder van AZ staat hoog op het verlanglijstje van blauw-zwart, waar ze op zoek moeten naar een opvolger van de op vertrekken staande Raphael Onyedika.

Een eerste bod werd vorige week uitgebracht van rond de negen miljoen euro, maar AZ Alkmaar maakte zich sterk en liet weten dat ze zeventien miljoen euro voor hem zouden willen. Het verschil tussen vraagprijs en aanbod was dus nog vrij groot.

Verschil tussen vraag en aanbod blijft groot voor Club Brugge in dossier Koopmeiners

Aan de Bruggelingen om de kloof te proberen dichten. Volgens Nederlandse bronnen zou er ondertussen een tweede aanbod van zo'n dertien miljoen euro zijn gedaan om zo de kloof tussen vraag en aanbod stilaan te dichten.

AZ Alkmaar houdt echter het been stijf en zou zelfs niet meer verder willen onderhandelen, tot er een afdoende bod op tafel ligt. Dertien miljoen euro is dus simpelweg te weinig, lijkt de absolute boodschap te zijn. 

Club Brugge moet veel geld op tafel brengen

Benieuwd of Club Brugge nog een stapje verder gaat en de gevraagde miljoenen op tafel wil leggen. Ze zouden op die manier een uitgaand transferrecord kunnen/moeten breken. Intussen staat de teller van Koomeiners op 117 officiële wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en elf assists. Hij ligt nog tot juni 2028 onder contract en heeft een marktwaarde van 12 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Een element dat Club Brugge mogelijk kan helpen in de onderhandelingen, is de houding van de speler zelf. Koopmeiners zou een transfer naar de Belgische landskampioen wel zien zitten. De kans om in de Champions League uit te komen en jaarlijks mee te strijden voor de landstitel spreekt hem aan.

4 reacties
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