🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

Het minste wat je kan zeggen is dat het bij FK Zalgiris nooit saai is. Vorig jaar waren de fans hun coach nog helemaal beu, dit jaar beleefden ze een sprookje in Europa. Met een enorme twist toch ook wel in hun laatste wedstrijd.

Zalgiris maakt nog steeds kans op de League Phase van de Conference League na een overwinning tegen Dinamo Tbilisi uit Georgië. Een wedstrijd die de supporters zich nog wel een tijdje zullen heugen, want het was een opvallende wedstrijd.

De heenwedstrijd in Georgië hadden de Litouwers met 3-0 verloren en dus gaf niemand eigenlijk nog een cent voor de kansen van het team, maar in de terugwedstrijd deden ze van zich spreken met een ongeziene comeback.

Zalgiris maakt weergaloze comeback: Vitosha Sofia is er niets tegen

Vroeg in de wedstrijd hadden ze nochtans nog een strafschop gemist en zelfs toen ze 1-0 voorkwamen via Bilenkyi maakte Leo Santos nog voor de koffie gelijk en leek de wedstrijd een maat voor niets.

@adrijuszxc17 Ka šendiena išdarinėja Lietuvos klubai Europoje, vieną dieną Kauno, Šendiena Vilniaus Zalgiris siautėja!! ♬ Originalus garsas - Adrijus

Maar na de rust liep het nog helemaal uit de klauwen. Petkovic en Teixeira gaven moed en hoop op verlengingen (3-1), tot Vatsadze een kwartier voor tijd voor de 3-2 zorgde en zo de wedstrijd definitief leek te beslissen.





Vier goals in slotkwartier voor Zalgiris maakt het sprookje helemaal af

En toen vielen er nog vier goals in het slotkwartier. Petkovic, nog twee keer Bilenkyi en Mihajlovic zorgden voor de 7-2 eindstand. Daardoor zelfs geen verlengingen en de Litouwers gewoon door naar de volgende ronde in de Conference League, waaron Hajduk Split wacht. Danny Koy Lupano - een 25-jarige Belg met een verleden bij Virton - beleefde het 90 minuten op het veld als speler van Zalgiris.

Zegt de naam FK Zalgiris Vilnius u iets? Dat zou kunnen. Een jaar geleden kwamen ze ook al eens in het nieuws, toen ze hun coach heel graag kwijt wilden en dan maar letterlijk koffers op het veld gooiden om dat duidelijk te maken.