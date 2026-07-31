PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

Redouane Halhal trekt naar Italië. Hij zal er tekenen bij Venezia en ook KV Mechelen gaat daar veel beter van worden. De Kakkers halen niet minder dan vijf miljoen euro op voor de verdediger en kunnen daarmee op zoek naar versterking.

Redouane Halhal is deze zomer op weg naar de uitgang bij KV Mechelen. De Marokkaanse verdediger speelde zich afgelopen seizoen stevig in de kijker bij Malinwa en dat heeft nu ook zijn vruchten afgeworpen, zoveel is duidelijk.

Verschillende teams uit Italië en Frankrijk zouden Halhal op de voet hebben gevolgd de voorbije weken en maanden. De 23-jarige centrale verdediger heeft het voorbije jaar een opvallende sprong gemaakt, nadat hij in 2024 transfervrij werd binnengehaald.

KV Mechelen ziet verdediger voor vijf miljoen vertrekken

Venezia lijkt het nu te gaan halen voor de verdediger, die zelf ook droomde van een stap hogerop en die op die manier ook lijkt te krijgen. Na zijn ervaring in de Jupiler Pro League kan hij die nu gaan opdoen in de Italiaanse competitie.

KV Mechelen haalde Halhal in de zomer van 2024 transfervrij binnen. Meteen daarna werd hij uitgeleend aan Helmond Sport, waar hij in Nederland 32 wedstrijden speelde en één keer scoorde. Afgelopen seizoen greep hij zijn kans bij Malinwa. Hij kwam 34 keer in actie, scoorde één doelpunt en gaf twee assists.





Venezia legt vijf miljoen euro op tafel voor Redouane Halhal

Intussen is Halhal ook international van Marokko. In maart 2026 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg. Ondertussen staat zijn teller al op vijf caps. Op het WK kreeg hij bovendien ook minuten. Halhal speelde twee keer 90 minuten, tegen Haïti en Canada. Dat soort ervaring doet zijn profiel alleen maar interessanter worden voor buitenlandse clubs.

Zijn contract bij KV Mechelen liep nog tot juni 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro. Dat is ook het bedrag dat Venezia volgens Voetbalkrant.com op tafel zal leggen om de speler los te weken Achter de Kazerne.