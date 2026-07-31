Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Union SG heeft de Volkswagen Supercup gewonnen. Na strafschoppen toonde het zich de betere van Club Brugge: 1-1 en 4-5 bij de elfmeters. Al had het ook bij één strafschop kunnen blijven na een late fout op Carlos Forbs.

In de slotfase van de wedstrijd was er nog een ferme por van MacAllister in de rug van Carlos Forbs, maar Lawrence Visser ging er niet op in. En ook de VAR greep uiteindelijk niet in om Visser naar het scherm te roepen voor de eventuele fout.

Lawrence Visser krijgt de wind van voren van de supporters van Club Brugge

Lawrence Visser was dus ook meteen de gebeten hond bij de supporters van Club Brugge op de sociale media. Zij vonden dat hij een strafschop had moeten fluiten of dat de VAR toch op zijn minst had moeten tussenkomen.

Dus visser en de var bepalen de uitslag!!!! #CLUUSG — Serge (@SR067) July 31, 2026

Door vissers verloren gvd#cluusg — kga kik et é zeggn (@kga_ke_zeggen) July 31, 2026

Kga dan eens gaan kijken en vissers verkloot het #cluusg — kga kik et é zeggn (@kga_ke_zeggen) July 31, 2026

Ook de commentatoren hadden er wel iets over te zeggen toen de beelden nog een keertje opnieuw getoond werden. Ook volgens hen had de VAR mogelijk toch zeker mogen tussenkomen voor de mogelijke overtreding.

"Dit is toch iets dat ze in Brussel moeten bekijken, vind ik. Ze zullen dan niet eenduidig zeggen dat het strafschop is vermoedelijk en iets te veel grijze zone? Ik vond het toch een ferme duw", aldus Imke Courtois bij DAZN.

Ook Romeo Vermant krijgt veel kritiek op zijn performance

Brandon Mechele wilde het niet op de mogelijke strafschop steken in zijn eerste reactie en gaf ootmoedig toe dat zijn team misschien wat te slordig was. Union SG stond volgens hem al verder, zeker fysiek. Zij spelen al in de Champions League, Club Brugge heeft nog tijd om te bouwen.

En dan was er nog een situatie waarbij Club Brugge vlak voor de gelijkmaker van MacAllister op 2-0 had kunnen komen. Roméo Vermant was net ingevallen, maar vergat Forbs te bedienen en zo weg kans. Koren op de molen van de supporters, die ook hem toch wel ferm aanpakten via de sociale media.

Deze is op de kap van Vermant.#CluUsg — JERRY (@jverhaegen) July 31, 2026

Een panna willen geven op 5 meter van je backlijn en dan niet mee teruglopen met de man die scoort. Ik zou Vermant er als trainer gewoon terug afhalen.#cluusg — Wouter Bellekens (@BellekensW) July 31, 2026