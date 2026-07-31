Club Brugge Club Brugge
1-1P
Union SG Union SG
cluClub Brugge
usgUnion SG
Nicolò Tresoldi 49'
1-0
1-1
79' Kevin Mac Allister
Nicolò Tresoldi (pen) 120'
2-1
Datum: 31/07/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Supercup
Stadion: Jan Breydel
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Jan Breydelstadion
| 62 reacties
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien
Foto: © photonews

Hebben we al een voorsmaakje gekregen van hoe het seizoen er gaat uitzien? De twee beste ploegen van het land speelden de Supercup beide op hun manier. Club probeerde verzorgd voetbal te brengen, Union wou chaos creëren en fysiek spelen. Union haalde het wel na strafschoppen.

Jep, na de eerste tien minuten dachten we dat we spektakel gingen te zien krijgen. Club Brugge speelde goed, maar Union was het gevaarlijkst. Fuseini schoot na 4 minuten naast en Raul trof vijf minuten later de paal. Twee keer was Yann Sommer gezien geweest, maar Club ontsnapte.

Bitsig en soms erover

Soms legde blauw-zwart echt wel mooi voetbal op de mat, maar het vervolg ontbrak.Diakhon is tot nader order niet van het kaliber van Tzolis. Tresoldi zag geen bruikbare bal zijn kant opkomen. Ook niet van Forbs, die aan de andere kant moeite had om zijn man voorbij te geraken. 

Zorgane Adem - Vanák Michal - Vanaken Hans
© photonews

Het duel verwaterde en werd zelfs bitsig. Tja, het zijn nu ook al jaren elkaars twee grootste uitdagers. Er waren volop opstootjes. Mechele kreeg een paar ferme duwen te verwerken, Seys liet zich niet onbetuigd en die Olaru van Union lijkt een speciale te zijn. Scheidsrechter Visser kwam ogen te kort. Zelden zoveel inspanning en risico gezien in een Supercup. 

Prachtgoal Tresoldi

Oh ja, Club kreeg ook wel kansen. Diakhon maakte bijna een Olympische goal en liet ook een goeie kans op voorzet van Tresoldi liggen. Al bij al gebeurde er - naast de bikkelpartijtjes - heel weinig. Een heel fysieke eerste helft. 

Naarmate de wedstrijd vorderde, werden we zelfs bang dat er in een wedstrijd die eigenlijk een formaliteit is zware geblesseerden zouden vallen. De tackles waren op het scherp van de snee en soms er zelfs over. Of duwen waarbij de tegenstander tien meter verder vloog. 

Balverlies Sandra, goal Mac Allister

Maar uiteindelijk was het een goal van - wie anders - Nicolo Tresoldi die de match besliste. Club Brugge moet de geïnteresseerde ploegen met een knuppel van hem weghouden en weigerde zelfs 35 miljoen van AS Roma. Hij liet weeral zien waarom.

De 21-jarige Italiaanse Duitser kan een match beslissen. Club wil in de Champions League ook goed voor de dag komen en dus niet heel zijn as laten vertrekken. Club had alles onder controle en er leek geen vuiltje aan de lucht tot... Sandra de bal net voor zijn zestien domweg kwijtspeelde en Mac Allister onder Sommer kon scoren. 

Union sterkste in strafschoppen

Mechele leek Club nog de zege te gaan bezorgen met een kopbal, maar Promise David haalde de bal onder de deklat weg. Strafschoppen dus. En aan de spanning te zien leek het wel op een bekerfinale. Ook bij de spelers leefde het enorm. 

Uiteindelijk was het Tsawa die de enige penalty door Chambaere zag gepakt worden en dat leverde Union de zege op. De eerste prijs van het seizoen gaat dus mee naar Brussel.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 7
Sabbe Kyriani 90' 7
Mechele Brandon 90' 7
Spileers Jorne 90' 7
Seys Joaquin 69' 7
Vetlesen Hugo 88' 7
Vanaken Hans 73' 6
Sandra Cisse 88' 6
Forbs Carlos 90' 8
Tresoldi Nicolò 90' 7
Diakhon Mamadou 72' 6
Bank
Meijer Bjorn 0'  
Tsawa Cheveyo 2'  
Vermant Romeo 18' 6
Siquet Hugo 21' 6
Audoor Lynnt 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 17' 6
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 2'  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' -
Mac Allister Kevin 90' -
Sylla Massiré 90' -
Sykes Ross 90' -
Patris Louis 62' -
Zorgane Adem 90' -
Van de Perre Kamiel 90' -
Olaru Darius 73' -
Smith Guilherme 73' -
Fuseini Mohammed 90' -
Florucz Raul 70' -
Bank
Kricfalusi Ondrej 0'  
Biondic Mateo 0'  
David Promise 20' -
Schoofs Rob 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 17' -
Zeneli Besfort 17' -
Khalaili Anan 28' -
Leysen Fedde 0'  
Havenaar Nikki 0'  
Herbeleef Club Brugge - Union SG

Vooraf

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

31/07

Vanavond wordt het Belgische voetbalseizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar U...

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved