Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Hebben we al een voorsmaakje gekregen van hoe het seizoen er gaat uitzien? De twee beste ploegen van het land speelden de Supercup beide op hun manier. Club probeerde verzorgd voetbal te brengen, Union wou chaos creëren en fysiek spelen. Union haalde het wel na strafschoppen.

Jep, na de eerste tien minuten dachten we dat we spektakel gingen te zien krijgen. Club Brugge speelde goed, maar Union was het gevaarlijkst. Fuseini schoot na 4 minuten naast en Raul trof vijf minuten later de paal. Twee keer was Yann Sommer gezien geweest, maar Club ontsnapte.

Bitsig en soms erover

Soms legde blauw-zwart echt wel mooi voetbal op de mat, maar het vervolg ontbrak.Diakhon is tot nader order niet van het kaliber van Tzolis. Tresoldi zag geen bruikbare bal zijn kant opkomen. Ook niet van Forbs, die aan de andere kant moeite had om zijn man voorbij te geraken.

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Het duel verwaterde en werd zelfs bitsig. Tja, het zijn nu ook al jaren elkaars twee grootste uitdagers. Er waren volop opstootjes. Mechele kreeg een paar ferme duwen te verwerken, Seys liet zich niet onbetuigd en die Olaru van Union lijkt een speciale te zijn. Scheidsrechter Visser kwam ogen te kort. Zelden zoveel inspanning en risico gezien in een Supercup.

Prachtgoal Tresoldi

Oh ja, Club kreeg ook wel kansen. Diakhon maakte bijna een Olympische goal en liet ook een goeie kans op voorzet van Tresoldi liggen. Al bij al gebeurde er - naast de bikkelpartijtjes - heel weinig. Een heel fysieke eerste helft.

Naarmate de wedstrijd vorderde, werden we zelfs bang dat er in een wedstrijd die eigenlijk een formaliteit is zware geblesseerden zouden vallen. De tackles waren op het scherp van de snee en soms er zelfs over. Of duwen waarbij de tegenstander tien meter verder vloog.





Balverlies Sandra, goal Mac Allister

Maar uiteindelijk was het een goal van - wie anders - Nicolo Tresoldi die de match besliste. Club Brugge moet de geïnteresseerde ploegen met een knuppel van hem weghouden en weigerde zelfs 35 miljoen van AS Roma. Hij liet weeral zien waarom.

De 21-jarige Italiaanse Duitser kan een match beslissen. Club wil in de Champions League ook goed voor de dag komen en dus niet heel zijn as laten vertrekken. Club had alles onder controle en er leek geen vuiltje aan de lucht tot... Sandra de bal net voor zijn zestien domweg kwijtspeelde en Mac Allister onder Sommer kon scoren.

Union sterkste in strafschoppen

Mechele leek Club nog de zege te gaan bezorgen met een kopbal, maar Promise David haalde de bal onder de deklat weg. Strafschoppen dus. En aan de spanning te zien leek het wel op een bekerfinale. Ook bij de spelers leefde het enorm.

Uiteindelijk was het Tsawa die de enige penalty door Chambaere zag gepakt worden en dat leverde Union de zege op. De eerste prijs van het seizoen gaat dus mee naar Brussel.