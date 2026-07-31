KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat
Foto: © photonews
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Voor de Belgische topclubs is het zaak om zich te gaan voorbereiden op de toekomst. De sterke mannen van die clubs kwamen alvast samen om te praten over de toekomst van het Belgisch voetbal. En daarbij vielen af en toe ook wel stevige discussies te noteren.

Geen enkel thema werd uit de weg gegaan door de sterke mannen van het Belgisch voetbal, al botste het daarbij toch ook wel een aantal keren. Bijvoorbeeld ook als het gaat over de financiën en dergelijke meer van de diverse clubs. Kampioen Club Brugge mag volgend seizoen andermaal deelnemen in de Champions League en lijkt ook een aantal sterkhouders voor héél veel geld te gaan kunnen verkopen.

Sam Baro wilde meer solidariteit van Club Brugge & co

Op die manier lijken ze ook meteen hun geldelijke voorsprong op de andere clubs in ons land exponentieel te blijven vergroten. De herverdeling van de vooral Europese inkomsten is een belangrijk agendapunt voor verschillende bestuurders, zeker voor Sam Baro.

Al kreeg hij ook meteen een ferme repliek van Bob Madou van Club Brugge in Het Laatste Nieuws: “Je gaat volledig voorbij aan het feit dat wij jarenlang geïnvesteerd hebben in een kern om probéren kampioen te worden, om probéren Europees mee te doen. Wij komen óók uit een situatie waarbij we jarenlang troosteloos als laatste eindigden in de poule.”

Bouw van stadion: was/is dat geen tegenslag voor Club Brugge?

“We hebben zelf alle risico’s genomen en zelf bepaalde harde keuzes gemaakt. Daarmee hebben we geholpen om de Belgische coëfficiënt te verhogen. Ik heb er dan ook heel veel moeite mee om te praten over een nog verdergaande solidariteit dan wat er vandaag al bestaat.”


Sam Baro opperde dat er meer solidariteit moet zijn om de ploegen met tegenslagen uit de put te kunnen helpen. Waarop Madou opnieuw stevig: “Tegenslagen? Wanneer ik op de kruising van de E40 en de E17 die prachtige Planet Group Arena van jullie passeer en zie wat voor een schitterend stadion jullie daar hebben mogen bouwen... Terwijl ik zelf elke dag gefrustreerd naar mijn telefoon zit te kijken in de hoop dat we bij Club Brugge – met ons eigen geld – eindelijk eens zouden mógen beginnen bouwen. Is dat dan geen tegenslag?” Een noodkreet die overigens meteen werd gehoord, want ondertussen mag Club Brugge alsnog gaan bouwen.

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