Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

Club Brugge greep vrijdagavond naast de eerste prijs van het seizoen. Blauw-zwart verloor de Supercup na strafschoppen van Union SG, maar aanvoerder Hans Vanaken weigerde na afloop in een negatieve stemming te vervallen.

De middenvelder zag vooral veel positieve elementen, zeker omdat hijzelf samen met Brandon Mechele en Joaquin Seys amper drie dagen eerder opnieuw was aangesloten na het WK.

Meteen voor de leeuwen

Vanaken moest nauwelijks bekomen van zijn interlandzomer of hij stond alweer aan de aftrap van een officiële wedstrijd. Dat vergde de nodige aanpassing. "Voor mij persoonlijk, maar ook voor Brandon en Joaquin, was dit vooral een wedstrijd om opnieuw in het ritme te komen", vertelde hij. "We trainen nog maar drie dagen, dus je moet weer wennen aan wedstrijden met inzet. Ik denk dat we dat alle drie goed hebben ingevuld."

De middenvelder speelde uiteindelijk iets meer dan een uur, zoals vooraf met de technische staf was afgesproken. "Het was nooit de bedoeling dat ik negentig minuten zou spelen. Ik ben blij dat ik zestig minuten heb kunnen maken. Volgende week begint de competitie en dan heb je die wedstrijdminuten nodig."

"Wij waren de betere ploeg"

Hoewel Club Brugge uiteindelijk naast de Supercup greep, vond Vanaken dat zijn ploeg over de hele wedstrijd de betere was. "Als je de wedstrijd bekijkt, denk ik dat wij meer balbezit hadden en ook de meeste kansen creëerden. Hun doelpunt viel na een ongelukkig balverlies en net de speler die de bal afpakte, scoorde ook."

Dat Club uiteindelijk na strafschoppen verloor, noemt hij vooral zuur. "Je wilt elke prijs winnen. Natuurlijk is de landstitel belangrijker dan de Supercup, maar als je een finale speelt, wil je die ook winnen. Strafschoppen blijven voor mij toch voor een groot stuk fiftyfifty. Er moet altijd iemand ongelukkig zijn en vandaag was dat Sava."



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Positief verrast

Vanaken gaf toe dat hij tijdens zijn vakantie en het WK de berichten over Club Brugge had gevolgd. Daardoor had hij zich op basis van alle verhalen aan iets anders verwacht. "Ik had gelezen dat het misschien wat minder ging zijn, maar toen ik erbij kwam, viel dat eigenlijk goed mee. Deze wedstrijd was voor mij een eerste echte test en ik vond de kwaliteit absoluut goed genoeg."

Volgens de aanvoerder toonde Club Brugge voldoende intensiteit en karakter om met vertrouwen naar de competitiestart toe te leven. "Ik heb veel inzet, veel wil en ook veel kwaliteit gezien. We speelden tegen een sterke tegenstander, maar toch geraakten we er een paar keer goed door. Uiteindelijk denk ik nog altijd dat wij de betere ploeg waren."

Geen reden tot paniek

Ondanks de verloren Supercup ziet Vanaken dan ook geen reden om te twijfelen aan het nieuwe seizoen. Of er nog versterkingen nodig zijn, laat hij in het midden.

"De transferperiode duurt nog een maand. Er kan nog veel gebeuren, ook afhankelijk van wie eventueel nog vertrekt. Dat is iets voor de mensen die daarmee bezig zijn. Op basis van deze wedstrijd maak ik me alleszins weinig zorgen."