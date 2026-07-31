Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

Club Brugge moest zaterdag de Supercup na strafschoppen aan Union SG laten, maar Ivan Leko stapte allesbehalve ontgoocheld de perszaal binnen. De coach zag een ploeg die volgens hem domineerde, intens druk zette en heel wat positieve signalen gaf.

Want er waren wel wat excuses. Zo zijn er al heel wat sterkhouders vertrokken en waren anderen pas laat terug van het WK.

"We verdienden meer"

Leko vond dat zijn ploeg over de volledige wedstrijd de bovenhand had en eigenlijk meer verdiende dan een nederlaag.

"Je bent natuurlijk nooit blij als je verliest. We spelen altijd om te winnen", begon de Brugse coach. "Maar ik hou van wat ik gezien heb. We hadden de controle, zetten goed druk en brachten kwaliteit aan de bal. Misschien creëerden we niet heel veel grote kansen, maar ik vond wel dat we de wedstrijd binnen de negentig minuten hadden kunnen beslissen."

Dat Club uiteindelijk na strafschoppen onderuitging, zag hij vooral als pech. "Een strafschoppenreeks blijft een beetje een casino. Dan heb je ook geluk nodig."

Lof voor teruggekeerde internationals

Bijzonder tevreden was Leko over Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys. De drie WK-gangers waren amper drie dagen opnieuw aan het trainen, maar stonden toch meteen aan de aftrap. "Normaal doe je dat niet. Ik heb hen zelfs niet gevraagd om te spelen, zij wilden dat zelf. Chapeau voor hen."



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De trainer spaarde zijn complimenten niet. "Mechele en Vanaken zijn echte clublegendes. En Joaquin is een jonge speler met enorm veel talent en potentieel. Hij speelt met karakter en met liefde voor deze club. Dat zie je."

Volgens Leko leek het zelfs alsof zijn volledige selectie al weken samen had gewerkt. "De energie die ik gezien heb, maakt me gelukkig. Het leek alsof deze groep al zes weken samen was. Natuurlijk moesten sommige spelers op een positie spelen die niet hun favoriete is, maar de mentaliteit was uitstekend."

Tsawa krijgt volledige steun

De ongelukkige van de avond was Cheveyo Tsawa, die de beslissende strafschop miste. Leko weigerde echter met de vinger naar zijn jonge middenvelder te wijzen.

"Hij heeft een uitstekende traptechniek. Leeftijd speelt voor mij geen rol. Kijk naar spelers als Lamine Yamal of Pau Cubarsí. Je moet jonge spelers niet tot hun 25e in de watten leggen. Ik ga Tsawa zeker niet afrekenen op één gemiste penalty."

Transferwerk nog niet afgerond

Leko beseft tegelijk dat zijn ploeg nog niet op volle sterkte is. De Kroaat verwacht de komende weken nog extra versterkingen, onder meer op het middenveld en op de flanken. Achterin sluit ook verdediger Lee binnenkort aan.

"We weten dat we op 1 september een andere ploeg zullen hebben dan vandaag. De club is ambitieus en de transferperiode is nog lang."

Voor een trainer blijft deze periode dan ook bijzonder lastig. "Juli en augustus zijn de moeilijkste maanden voor een coach. Als je in die periode goed kunt slapen, verlies je weinig energie", lachte Leko. "Maar je leert ook veel over je groep en probeert er elke dag het beste van te maken."