Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

Club Brugge bewijst opnieuw waarom het niet alleen op het veld, maar ook op de transfermarkt tot de absolute top van België behoort. Blauw-zwart incasseert de komende dagen liefst minstens 14 miljoen euro voor twee jeugdspelers die nooit één officiële minuut voor de eerste ploeg speelden.

Dat Jesse Bisiwu op weg was naar FC Barcelona was al langer bekend. De jonge verdediger levert Club Brugge ongeveer 10 miljoen euro, aangevuld met bonussen en een percentage op een toekomstige meerwaarde bij een doorverkoop. Maar daar blijft het niet bij.

Ook Yanis Musuayi staat namelijk op het punt om de overstap naar Spanje af te ronden. De 19-jarige aanvaller trekt naar Levante, dat ongeveer 4 miljoen euro op tafel legt. De medische testen worden eerstdaags afgewerkt, waarna de transfer officieel kan worden afgerond, weet HLN.

Geen enkele officiële minuut

Opvallend is dat zowel Bisiwu als Musuayi nooit het shirt van de eerste ploeg droegen in een officiële wedstrijd. Toch zijn buitenlandse clubs bereid om miljoenen te investeren op basis van hun potentieel en de ontwikkeling die ze bij Club Brugge doormaakten.

Vooral Musuayi werkte zich de voorbije maanden nadrukkelijk in de kijker. De spits maakte indruk in de Youth League, waarin hij vorig seizoen zes keer wist te scoren. Club Brugge haalde hem pas begin 2024 weg bij Deinze, maar zag zijn marktwaarde in sneltempo stijgen.

De bedoeling was aanvankelijk dat Musuayi dit seizoen definitief zou aansluiten bij de A-kern. Hij trainde ook mee met de ploeg van Nicky Hayen, maar een contractverlenging kwam er uiteindelijk niet. De onderhandelingen sleepten maanden aan en beide partijen vonden geen akkoord. Club besloot daarom mee te werken aan een transfer, die uiteindelijk nog een fraaie som oplevert.





Nieuwe bevestiging van het opleidingsmodel

Voor Club Brugge zijn de twee dossiers opnieuw een bevestiging van het succes van zijn jeugdopleiding. De voorbije jaren verdiende de landskampioen al tientallen miljoenen aan spelers die via Club NXT en de jeugdopleiding doorbraken of zich in de kijker speelden.

Dat buitenlandse topclubs als Barcelona en ambitieuze Spaanse eersteklassers als Levante bereid zijn zulke bedragen neer te tellen voor spelers zonder ervaring in het profvoetbal, zegt veel over de reputatie die Club Brugge de voorbije jaren heeft opgebouwd. Clubs kopen niet alleen de kwaliteiten van de spelers, maar ook het vertrouwen dat de opleiding in Westkapelle en Club NXT geniet in Europa.

Met de transfers van Bisiwu en Musuayi dikt Club Brugge zijn transferinkomsten deze zomer opnieuw stevig aan. Minstens 14 miljoen euro vloeit naar de Brugse clubkas, met daarbovenop nog bonussen en een doorverkooppercentage in het dossier-Bisiwu.