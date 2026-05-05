KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs én finale Lommel-Beerschot

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
De slotspeeldagen komen eraan en dus loopt de spanning in de play-offs stilaan verder op. De KBVB maakte intussen bekend welke scheidsrechters dit weekend de cruciale affiches in goede banen moeten leiden.

In PO1 zal de wedstrijd tussen Club Brugge en STVV het meeste aandacht trekken, aangezien de Kanaries er afgelopen weekend voor zorgden dat Union SG een eerste nederlaag leed in de play-offs. In PO2 zijn de ogen gericht op Genk-Westerlo, een duel tussen twee van de drie leiders. Standard is de andere club met 30 punten. Hoewel alles al is beslist komen de PO3-ploegen ook nog een laatste keer in actie dit seizoen, op Dender na. De Kadavers spelen een barragewedstrijd tegen de winnaar van Lommel-Beerschot.

8/05/2026 – 20:45 Standard - OH Leuven

Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Ruben Calluy
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Jerome Meys

9/05/2026 – 16:00 RAAL La Louvière - Cercle Brugge

Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Jordy Vermeire
Vierde official: Tim De Keyzer
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Ruben Wyns
RO: Glenn Claes

9/05/2026 – 16:00 Zulte Waregem - FCV Dender

Scheidsrechter: Bert Put
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Kevin Debeuckelaere
RO: Jari Van Laere

9/05/2026 – 20:45 Club Brugge - STVV

Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Ella De Vries
RO: Roel Bensch

10/05/2026 – 13:30 KAA Gent - Anderlecht

Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Wesli De Cremer
VAR: Bert Put
AVAR: Nico Claes
RO: Dieter Van Esch

10/05/2026 – 16:00 Antwerp - Charleroi

Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Wim Smet
AVAR: Jana Van Laere
RO: Christophe Snoeck

10/05/2026 – 18:30 Union SG - KV Mechelen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Quentin Blaise
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

10/05/2026 – 19:15 KRC Genk - Westerlo

Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'hui
Assistent 1: Ben Gonnissen
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Martijn Tiesters
RO: Niels Bossuyt

9/05/2026 – 18:15 Beerschot - Lommel (finale Promotion Play-offs)

Scheidsrechter: Nicolas Laforge
Assistent 1: Laurent Conotte
Assistent 2: Vito Di Vincenzo
Vierde official: Jasper Vitse

